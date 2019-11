Riquelme se expresó sobre las incorporaciones que tiene en la cabeza en caso de que su lista gane las elecciones y apuntó alto, todo porque le dijeron que “hay plata”.

La bomba del miércoles en el Mundo Boca llegó por medio de las declaraciones de Juan Román Riquelme, anunciando que irá como vicepresidente segundo de la lista de Jorge Ameal y Mario Pergolini. Pero, ¿qué tipo de decisiones va a tomar el ex enganche? Dijo que si llegan a ganar, lo comunicará el 9 de diciembre. Igual, dejó el claro que tendrá una vinculación directa con el fútbol.

#BienvenidoRomán 💙💛💙 Sos Boca y sos fútbol, y es un gran orgullo contar con vos. El 8 de Diciembre comienza una nueva etapa y te necesitamos en casa para recuperar la Identidad Xeneize. — Jorge Amor Ameal (@AmealJorgeAmor) November 20, 2019

Por eso, al ídolo xeneize le consultaron sobre qué posibles refuerzos podría traer el formado en Argentinos Juniors. «Mbappé Messi y Cristiano Ronaldo… Bueno me dijeron que hay plata, yo voy a soñar. Después vamos a ver«, tiró a modo de broma Román en la entrevista que brindó en Fox Sports. Y cuando lo indagaron sobre cómo jugaría su Boca, avisó: «Habrá que preguntarle al técnico que esté ahí«.

También le consultaron por Jorge Almirón, uno de los técnicos que sería de su agrado. «No voy a hablar del técnico, hay uno en Boca, como hay jugadores y hay partidos. Si tengo la suerte de volver al club, voy a contestar los que sea después de eso«, indicó.

Por otra parte, JR se refirió a por qué se inclinó por unirse a Ameal y Pergolini de cara a las elecciones de 8 de diciembre. «He tenido la suerte de hablar con los dos y he tenido la suerte de acompañarlos. Mi hijo me dijo que tenía que volver al club y mi cabeza cambió. Sigo comiendo asado pero a partir que mi hijo me dijo que tenía que volver, mi cabeza cambió», aseguró el Diez.

