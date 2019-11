Toda relación sexual de niños menores de 13 años es abuso, aunque los involucrados indiquen que fue “consentida”

En el marco del Día Internacional Contra el Abuso Infantil, Claudia Zalesak, directora del Gabinete académico Fundación Salvar señaló que uno de cada cinco niños en la Argentina ha sido abusado sexualmente. Recordó que la Ley afirma que todo menor de edad, a partir de los 13 años puede dar su consentimiento libre para tener una relación sexual, es decir puede dar su consentimiento ante otro menor de 18 años en igualdad de condiciones. Sin embargo, también recordó que el artículo 119 del Código Penal sostiene la imposibilidad de que un menor de esa edad preste consentimiento válido para tener relaciones sexuales.

En el marco del Día Internacional Contra el Abuso Infantil, Claudia Zalesak, abogada y directora del Gabinete académico «Fundación Salvar» señaló que buscan concientizar a la población sobre esta problemática y afirmaron que existe un desconocimiento de que para que haya abuso sexual no necesariamente tiene que ser físico.

“Noto que hay un gran desconocimiento y los adultos todavía no pueden lograr en sus mentes entender las palabras. El abuso sexual se está haciendo hoy en día por parte de estos abusadores y no hace falta el contacto físico, a veces como adultos a nuestra edad no entendemos que hay abusos sexuales que no requieren del contacto físico”.

Según Zalesak, “el abuso sexual infantil se da cuando hay un adulto que está obligando al niño a hacer acciones que este no quiere, como hacer toques indebidos obligarlo a tocar o estimular a otros niños y luego firma graba con fines comerciales o de consumo personal, entre otras formas”, explicó.

Desde la Organización Mundial de la Salud advirtieron que uno de cada cinco niños denuncia que es abusado sexualmente y solo el 10% de las estadísticas mundiales sale a la luz, “lo que revela que hay un 90% que todavía permanece a oscuras y le cuesta hablar del tema”.

Relaciones entre pares

La especialista aclaró que si bien la Ley señala que artículo 119 del Código Penal respecto de la imposibilidad de que un menor de 13 años preste consentimiento válido para tener relaciones sexuales y posterior a esa edad el adolescente puede dar su consentimiento libre, también se indica que debe ser con igualdad de condiciones y con otro menor de 18 años. “A partir de los 13 año puede dar su consentimiento libre, es decir puede dar su consentimiento ante otro menor de 18 años y por eso es la lucha en este tipo de días porque cuando hay una presión psicológica y física se le está obligando al niño a hacer cosas que en el momento no quiere hacer y eso es abuso”.

Recomendó llamar al 08102221717 o a la línea 137, ambas atienden todo los días del año y a cualquier hora. También señaló que pueden comunicarse con la fundación.