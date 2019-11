Safrán aseguró que Misiones insistirá a Nación con los reclamos por los fondos coparticipables

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, destacó que el orden financiero mantenido en Misiones en los últimos 15 años y la decisión de no haber tomado deuda en dólares “permitió a la provincia seguir pagando sueldos en tiempo y forma e invertir en obra pública, educación y salud aun en tiempos de crisis”.

En declaraciones a medios provinciales el funcionario afirmó que la Provincia seguirá reclamando por los fondos que dejó de percibir por la reducción de IVA y Ganancias.

En ese sentido, remarcó que el procedimiento que estableció el Gobierno nacional para acatar la cautelar de la Corte Suprema de Justicia que obligó a compensar a las provincias por la coparticipación perdida a partir de los decretos de IVA y Ganancias, dio lugar a compensaciones que “no llegan al 30 por ciento de los fondos perdidos por las provincias”.

“El Gobierno nacional se presentó ante la Corte y dijo que cumpliría con la devolución del IVA, pero argumentó que no correspondía compensar por la reducción de Ganancias porque se trataba solamente de un diferimiento, porque lo que no se recaudaba estos meses se iba a recaudar con la declaración jurada que opera el año que viene. Entendemos que no es así porque los resultados financieros son por año fiscal y un diferimiento genera perjuicio fiscal este año”, sostuvo.

“La provincia hizo una presentación ante el Ministerio de Hacienda que afirma que con Ganancias hay un incumplimiento de la cautelar por parte de Nación y se pide que efectúe las compensaciones correspondientes”, agregó.

No descartó, en tanto, que Misiones haga una presentación similar respecto al IVA, “pero para ello habrá que esperar hasta fines de noviembre cuando se podrá conocer el monto exacto de la afectación que sufrieron las provincias por la quita de IVA a productos básicos establecida por decreto del presidente (Mauricio) Macri”.

“Para avanzar en la cuestión, la Comisión Federal de Impuestos pidió actuar como organismo de verificación de los montos calculados por Nación para determinar si los montos con los que Nación compensó a las provincias son correctos”, cerró el funcionario del gobierno de Hugo Passalacqua, quien el 10 de diciembre será sucedido por Oscar Herrera Ahuad.

