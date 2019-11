Se burlaron del lugar y la forma en que el hombre le pidió casamiento a su mujer. Pero las primeras marcas se enteraron de las burlas y se solidarizaron con la pareja para organizarles el festejo.

Un hombre decidió pedirle matrimonio a su mujer en una cadena de KFC (Kentucky Fried Chicken) ubicado en Sudáfrica. En el lugar, había muchas personas que estaban comiendo que filmaron el momento. En el video, se los ve felices y emocionados. Sin embargo, una usuaria de las redes sociales escribió un comentario con crueldad. “Los hombres sudafricanos están tan arruinados que incluso se proponen en KFC. No tienen absolutamente ninguna clase. Quiero decir, ¿quién propone en KFC?“, publicó Anele.

Ante las burlas de las respuestas, la empresa KFC se enteró y quiso encontrar a la pareja para “sorprenderlos”. Luego de una exhaustiva búsqueda, lo consiguieron. El hombre se llama Hector Mkansi y su pareja, Nonhlanhla Soldaat. Su historia de amor se volvió viral. La pareja tenía muchos gastos y no podía festejar la boda como soñaban. Pero muchas marcas decidieron organizarle la fiesta y darles miles de regalos.

Una de las empresas que quiso agasajarlos fue McDonald’s que decidió obsequiarles un viaje a Ciudad del Cabo con todo pago para ver el recital que allí dio Toni Braxton. Audi les ofreció un auto para llevarlos a su luna de miel: “Estos destinos de luna de miel se ven muy lejos. Alguien necesita llevarlos allí”, tuiteó la compañía. Además, el banco Standard Bank decidió pagar sus préstamos ascendentes a más de USD 20.000.

Desde la cuenta de Coca Cola, le escribieron: “Todos estamos para unir a las personas. ¡Las bebidas para la boda van por nosotros!”. En tanto, Huawei dijo: “Nos emociona más que una historia de amor y, como resultado, nos gustaría enviar a la pareja dos dispositivos para capturar todos sus momentos memorables”.

También le regalaron su torta de casamiento. El prestigioso chef sudafricano Lesego Semenya les ofreció regalarles el pastel de boda y una joyería les dio un costoso anillo de diamantes.

Los novios dijeron que es “mucho para procesar” y que por eso pidieron tiempo para pensar que es lo que realmente van hacer. Están fuera de sí”, escribió uno de sus amigos en Twitter. La fecha para la boda es el 31 de diciembre.

Mzansi please help us find this beautiful couple, re batla ho ba blesser 😊 DM us any leads, there might be a Finger Lickin’ Good surprise in it for you too. Batho ba Vaal re thuseng! We love love 😍❤️ #KFCProposal pic.twitter.com/6bj89dtj4j

— KFC South Africa (@KFCSA) November 7, 2019