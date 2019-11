Grooming en Puerto Iguazú: la madre del joven acosado expresó el estado de indefensión que vive con su hijo

El caso del docente de la Escuela 412 de Puerto Iguazú que fue denunciado e imputado por grooming a un alumno de séptimo grado de 13 años sigue dando que hablar y ahora se suma los duros cuestionamientos de la madre del joven hacia el maestro y afirmó que ella y su hijo se siente en un estado de indefensión por lo que viene sucediendo con esta situación.

La madre del alumno acosado, Patricia Z., habló con los medios locales y manifestó su indignación por los acontecimientos que involucran a su hijo que por el momento «no quiere concurrir a clases» y está «deprimido y traumado, sin contención psicológica» por lo vivido. La mujer expresó el temor de que el «caso quede impune».

“Fui a la primera indagatoria, el abogado del maestro me hizo muchas preguntas, y todo quedó en la nada. Mi hijo no tiene contención psicológica ni psicopedagógica, no quiere ir a la escuela para no encontrarse con él. Estoy asustada, tengo miedo. El tipo sigue con su vida como si nada, subiendo fotos en las redes con docentes del mismo establecimiento estudiando. ¿Cómo puede pasar eso?”, manifestó Patricia a la LaVozDeCataratas.

En la entrevista, la mujer agregó que “mi hijo esta traumado. Comenzó con no querer ir a la escuela, porque le dolía la panza, pensé que era porque no tenía celular y se sentía discriminado, por eso le compré uno. A la semana vi los mensajes del maestro, que se aprovechó que mi hijo no tiene la contención del padre, y le decía que era su papá, que lo amaba, que le iba a dar clases de apoyo”.

Patricia manifestó que «los acosos del maestro a su hijo comenzaron antes» de que descubriera los mensajes del docente en el celular de su hijo.

Asimismo y en declaraciones al portal El Independiente, Patricia Z. describió también el estado de indefensión en que se encuentra con su hijo. «No se lo está cuidando a mi hijo, no se nos está cuidando a nosotros que fuimos víctimas», expresó, al tiempo que manifestó que el menor está sobrellevando la situación como puede. Dijo que «llora mucho y está deprimido, y además siente que en la escuela no lo están protegiendo».

El caso

Cabe recordar que el juez de instrucción 3 de Puerto Iguazú, Martín Brites, concedió la excarcelación al docente, lo imputó por «grooming y le impuso una serie de restricciones en dar clases a menores y tener contacto con ellos. El maestro de 42 años cumplía funciones en la Escuela 412, como docente de séptimo grado.

La denuncia contra el docente la efectuó la madre del chico ante la Comisaría de la Mujer. El juez Martín Brites, ordenó su detención, el allanamiento en su vivienda y secuestro de los aparatos móviles, tanto del supuesto acosador como del menor.

La denuncia efectuada por la madre del chico y las investigaciones giran en torno a un caso de Grooming (acoso o abuso sexual) y también de «relación abusiva con fines sexuales» de un mayor a un menor, de acuerdo a la tipificación de dicho delito.