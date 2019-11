Cultos en Argentina: la iglesia católica pierde terreno ante la evangélica y los “sin religión”

Según un estudio realizado por el Conicet, el cual traza un paralelismo entre datos del 2008 y del corriente año, la iglesia católica sigue con mayoría de fieles en Argentina con un 62,9%, mientras que la evangélica pasó en los últimos años de 9,0 a 15,3. También hay un 18,9 de la población que no profesa ninguna religión concreta.

Según la encuesta, cada vez menos argentinos creen en Jesucristo y la «energía» gana terreno. Sin embargo casi el 80% de los argentinos se identifica con alguna religión. Además, el catolicismo perdió 13 puntos porcentuales, las evangélicas ganaron 6 y los “sin religión” sumaron 7 en relación a una encuesta similar en 2008. Estos son los datos que se desprenden de la «Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas«, que realizó un equipo de investigadores del Conicet, desde el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL).

“Lo que más me llamó la atención al ver los resultados es que, frente a los que creen que la sociedad cambia pero las creencias religiosas se mantienen igual, esta encuesta permite verificar que están en continua recomposición, un tema que hay que seguir investigando científicamente para no quedarse en percepciones que ya no responden a lo que la mayoría de las personas está creyendo o practicando”, fue lo que dijo Fortunato Malimacci, doctor en Sociología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París y ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Malimacci, elaboró la encuesta junto a sociólogos del Conicet, entre los que se destacan Verónica Giménez Béliveau y Juan Cruz Esquivel.

Informes de Investigación / Sociedad y Religión en Movimiento. Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina. https://t.co/cHpapWqFGd pic.twitter.com/Zr2gSslkhC — CEIL (@ceil_conicet) November 19, 2019

El 62,9% de los argentinos se siente identificado con el catolicismo. El 18,9% se autoproclamó “sin religión”. Y el 15,3% simpatiza con grupos evangélicos. En comparación a la misma encuesta de hace 11 años atrás, la Iglesia Católica perdió 13 puntos porcentuales, que, de uno u otro modo, se “reubicaron” en los “sin religión” y en el evangelismo.

La encuesta completa:



Otro dato interesante es una caída de la asistencia semanal al culto (el 30,3% dijo relacionarse con Dios en espacios como templos o iglesias) y, contrariamente, un avance de la práctica religiosa en el ámbito íntimo, lo que Malimacci llamó “individuación” o «cuentapropismo religioso»: el 59,9% de los consultados dijo que se relacionaba con Dios por su cuenta.

DL