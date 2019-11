Posadas: un emotivo reencuentro “normalero” se vivió el fin de semana para celebrar 30 años de egresados de la Promoción 89

El sábado se concretó con gran convocatoria la «Noche del Reencuentro» por los 30 años de egresados de dos grupos de ex estudiantes de la Escuela Normal Superior Estados Unidos de Brasil, de la ciudad de Posadas. Más de 50 ex estudiantes se juntaron para festejar un aniversario especial y recordar momentos de esta etapa inolvidable. Emoción, risas e inevitable nostalgia para quienes llevan en el corazón el alma “normalera” y hacen un culto de la amistad, donde no existen las despedidas.

Entre anécdotas, prolongados abrazos y enormes sonrisas, una mezcla de emociones ante el reencuentro con los compañeros y amigos de la vida, los egresados de la Promoción 1989 compartieron una noche inolvidable en el Espacio Soleil este sábado 16 de noviembre. Se juntaron los dos cursos de 5to Año (A y B) del turno mañana de la Escuela Normal Superior EE UU del Brasil, de la ciudad de Posadas, para festejar el aniversario y pasar un buen momento.

El evento llevó varios meses de organización, “juntadas” previas entre cenas, asados y mateadas, además de una cantidad de mensajes diarios por whatsapp para ir generando la mayor participación posible y sumar a todos los ex compañeros de secundaria. Gracias a la tecnología y las redes sociales, se logró “contactar y reconocer” a casi todos. Aunque siempre está el personaje irreconocible de la noche el día del reencuentro!.

Fueron más de 50 ex estudiantes de la secundaria posadeña quienes respondieron a la cita donde hubo buena comida y no faltó el baile. Además, fue invitado en forma especial a compartir el encuentro el “Profe” Hugo Viera (Dibujo y Pintura), muy querido y reconocido por todos los egresados de la promoción.

Los momentos de aquella época de juventud, el viaje de egresados a Bariloche, la recepción para cerrar una etapa fueron reconstruidos en las imágenes que se rescataron, donde no había la tecnología que existe en la actualidad para registrar «los momentos» que después pasan a ser recuerdos.

Lorena Emprin y Patricio Schiavo fueron los coordinadores de la hermosa fiesta lograda, que se realizó con la asistencia impecable de Sol Rodríguez, del Espacio Soleil. “Pasaron 30 años y logramos que vinieran al reencuentro casi todos. Estamos todos vivos y en contacto de alguna u otra manera, a través del tiempo, lo que no es poca cosa”, expresó Pablo Alvarenga, uno de los egresados y anfitrión de la noche del reencuentro, ya que hace un “culto” de la amistad con su pandilla de siempre: “Topa” Gallandat, Patricio Schiavo, Horacio Myslicki, Andrés Mutinello, Mario Tonelli, “Fito” Dominguez, Miguel Almada y Carlos Alexis Carrizo, por mencionar algunos.

“Los ex estudiantes que no vinieron fueron muy pocos y por compromisos que no permitieron que puedan viajar para esta fecha, no era fácil coincidir, todos tienen sus obligaciones. Son menos de diez los compañeros y compañeras que no estuvieron, realmente la fiesta tuvo una convocatoria genial. Este encuentro lo veníamos organizando hace varios meses. Desde mayo tuvimos varias “juntadas” previas, hasta que tomó forma y se armó este gran reencuentro inolvidable para todos”, agregó Patricio Schiavo.

El privilegio de conservar la amistad a través del tiempo, de reencontrarse como si fuera ayer -y detener el tiempo por una noche-, movilizando recuerdos borrados que vuelven a la memoria entre risas y anécdotas compartidas durante una velada divertida.

Hubo quienes viajaron largas distancias para compartir estos momentos, como por ejemplo el chef internacional Edgardo Furman que llegó desde Israel, país donde reside y formó su familia desde hace varias décadas; también el médico Olegario Ramos que viajó desde Ushuaia especialmente para el reencuentro y fue el “alma” virtual para promover el gran festejo; o Alejandra Baroni, que hacía casi 30 años que no regresaba a la provincia.

Sin dudas, el espíritu de juventud de la secundaria regresó con toda su magia durante la noche del sábado para estos dos grupos de egresados, que la pasaron fantástico, movilizados por la búsqueda de revivir una etapa que quedó grabada para toda la vida, y fue el motivo por el cual por nada del mundo quisieron perderse!

Normaleros 1989-2019

Culminaron sus estudios secundarios en Posadas y el destino los llevó a ejercer diversas disciplinas y actividades, desde directivos de docentes y maestras jardineras, ejecutivos, emprendedores, psicólogas, contadoras públicas, escribanas, farmaceúticos, veterinarios, médicos, artistas plásticas y escultoras, funcionarios y funcionarias públicas, concejales, profesores de artes marciales, profesora de patín, periodista, ingeniero agrónomo, chef internacional, jueces, abogados, profesores, empleados, entre otras actividades, se juntaron para divertirse y compartir un momento especial.

Estuvieron presentes en la fiesta: Lorena Emprin, Pablo Alvarenga, Graciela Águila, Patricia Escobar, Cristina Laudín, Guillermo “Topa” Gallandat, Miguel Ángel Almada, Camila Bañay, Mariel Mandagarán, Carlos Alexis Carrizo, Gabriela Mondadori, Olegario Ramos (Ushuaia), Alejandra Baroni (Buenos Aires), Marcelo Dionisi, Patricia Escobar, Edgardo Furman (Israel), Silvina Oliva, Mario Tonelli, Vanesa Ponce, Viviana Cantero, Adolfo “Fito” Dominguez, Rosana Báez, María Alejandra Wasilcow, Rene Casals, Marcela Rivero, Beto Albornoz, Carla Monzani, Liliana Chavez.

Del curso del 5to B también fueron parte Carolina Ferraris (España), Yilda Benitez (Buenos Aires), Natalia Bustos, Viviana Aguilar, Judith Vitores (EEUU), Marcela Saracino, Carmen Esteche, Gabriela Fernández, Rafael Olivella, Santiago Zipilivan, que no pudieron estar.

En tanto, del 5to año “A” estuvieron presentes: Carolina Escalada, Mariel del Pietro, Mercedes Schamber (Buenos Aires), Silvana Kelm, Patricio Schiavo, Dolores “Lola” Sánchez, Rodrigo Bacigalupi, Claudia Litvin, Roxana Florentín, Carlos Báez, Eduardo “Kiko” Jourdan , María Virginia Lueza, Diego Sambrano, Diana Lojko, María Gabriela Rodríguez Álvarez, Mara Laco, Andrés Mutinelli, Paola Alcoba, Celia Pelozo, Gabriela Ortíz, Rosana Florentín, Marcelo Melgarejo, Ricardo Segovia, Horacio Myslicki, Malena Meaurio, Gabriela Bachini.

También forma parte del grupo Raquel Asensio (Buenos Aires), que no pudo estar presente.

Con alma “normalera”

El espíritu normalero del grupo de egresados de la promoción 89 sigue intacto, y esto se reflejó en la fiesta del reencuentro, donde además durante el fin de semana siguieron con las actividades sociales, desde los asados, paseos y reuniones maratónicas.

Olegario Ramos: “Me gustó mucho volver a verlos a todos juntos, fue una noche de inmensa alegría. Había gente que no veía hacia 30 años, y me encantó el reencuentro. El ambiente normalero es especial y sigue intacto. Extraño mucho los vínculos, realmente me llevo este encuentro tatuado entre mis recuerdos”, dijo antes de partir hacia Ushuaia de regreso.

Rosana Baez: “Feliz de haber pasado una noche hermosa, encontrarme con personas que tienen tanto que ver con lo que soy, inmensamente agradecida”.

Graciela Águila: “Es como si el tiempo no hubiera pasado, como si nunca dejamos de vernos. Los que estamos en Posadas dejamos pasar muchas veces de compartir momentos o juntadas, y el tiempo pasa sin darnos cuentas que no disfrutamos lo suficiente con las personas queridas. Los que están lejos nos hacen ver eso. Realmente pasamos una noche fantástica e inolvidable”.

Cristina Laudín: “Fue hermoso verlos a todos y no reconocerlos a muchos, lo que quiere decir que están divinos y divinas”, bromeó.

Paola Alcoba: “Para mí volver a verlos y reír juntos es un regalo al alma”

Claudia Litvin: “Fue una hermosa noche, muy emotiva, llena de recuerdos, anécdotas y un lindo momento compartido”.

EP / PE