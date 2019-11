Familia Bercomat realizó su evento Perspectivas son una charla del economista Claudio Zuchovicki

La charla apuntó a pensar en conjunto con sus clientes, la forma de potenciar al sector de la construcción en el contexto de la economía nacional. “El sector de la construcción, más que un movimiento económico, es un movimiento social”, afirmó Zuchovicki.

Familia Bercomat realizó su evento denominado Perspectivas con una charla del economista Claudio Zuchovicki en la que se analizó la situación económica del país y los posibles escenarios que podrían aparecer desde el 10 de diciembre con el cambio de gobierno.

“La Familia Bercomat lo que quiere con mi charla es tratar de pensar juntos cómo potenciar el sector porque finalmente hoy todos dependemos de todos, desde el que vende el material, el que lo construye, el arquitecto que diseña, el peón que trabaja, el albañil que va poner el ladrillo y el que vende el ladrillo”, afirmó Zuchovicki.

Sobre lo que pueda suceder con la economía en el futuro, Zuchovicki admitió que su respuesta está condicionada por sus expectativas. “No sé cuánto confundo lo que quiero que pase con lo que puede pasar”, señaló y arrancó su análisis basado en los datos que son de público conocimiento y trazó una analogía con la película Match point, de Woody Allen. “No tenemos mucha idea todavía de lo que va pasar, pero sabemos que la Argentina va tener que reperfilar su deuda. Por lo tanto por dos años no va pagar intereses ni capital. Desde ese punto de vista ojalá que sea bien y en forma honrada pero mientras tanto Argentina no va necesitar dinero y a parte no le van a prestar. El Estado hasta ahora se llevaba el 80% del dinero vía Leliq, Letras del Tesoro, al correrse, es probable que esa plata quede para el sector privado. Si el sector privado aprovecha la oportunidad y la reinvierte, la pelota cae del lado bueno; si la gente se asusta, no tiene confianza y esos pesos van a dólares o se estoquea y no quiere vender, cae del lado incorrecto”, aseveró.

Sobre el sector de la construcción en particular, Zuchovicki dijo que una mejoría en la actividad estará condicionada a la confianza de la gente. “El sector de la construcción más que un movimiento económico es un movimiento social, da trabajo a la gente que no tiene tanto acceso. No es el sector tecnológico, al que le está yendo bien, el turístico o el entretenimiento que te pide un grado de calificación. En este caso ojalá que haya incentivos. El metro cuadrado hoy es una alternativa de ahorro. Eso depende de la confianza de la gente”, insistió.

En ese sentido también analizó la situación del dólar, moneda que en la Argentina se utiliza como resguardo para momentos de tormentas. “El dólar no es un ahorro, es un método de seguridad. No es que si yo dejo 100 dólares en la caja de seguridad me aparecen 110 porque me da intereses, también se pierde poder adquisitivo. Yo con 100 dólares puedo hacer mucho menos de lo que hacía hace cinco años en el mundo. El punto es que es una medida de seguridad, es lo que te mide la desconfianza y la dolarización que tuvo la Argentina en los últimos tiempos es un índice de desconfianza enorme”, advirtió.

Por su parte Martín Carísimo, gerente regional de Familia Bercomat, reveló que “Perspectivas” se realizó el miércoles Resistencia, Chaco y que la semana que viene será el turno de Paraná, Entre Ríos. “El evento busca brindar un servicio a lo que nosotros llamamos nuestra familia, que somos nosotros y nuestros clientes y brindar información del contexto macro económico, social y político en el que estamos inmersos y que sabemos que es cambiante y desafiante. La idea es un servicio a nuestros clientes y a los que hacen de la compañía lo que somos”, afirmó.

Sobre la situación económica que atraviesa el país, Carísimo se mostró confiado de poder continuar con el trabajo que les permite obtener buenos resultados. “Nosotros estamos trabajando bien, no nos podemos quejar. Por supuesto que hay que estar constantemente, más que en otras épocas, en el día a día. Tenemos confianza plena de que trabajando vamos a obtener buenos resultados. Consideramos que nunca vamos a dejar de trabajar, nunca cerramos nuestras puertas. Siempre estuvimos presentes. Ya hemos pasado por situaciones similares a esta, nosotros tenemos 60 años en el mercado, no es la primera vez. Entre altos y bajos siempre hemos salido bien. Mientras la gente tenga confianza en invertir en la Argentina y en obras”, apuntó.

Por otra parte, Victoria Farías Walter, gerente de sucursal, explicó que “Perspectiva” es un evento que realiza todos los años la Familia Bercomat y que está destinado a los profesionales de la construcción. “Es un evento que nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes para poder afirmar los vínculos que existen. El eslogan es ‘Construir proyectos de vida juntos’ y esto parte de poder acompañar a los profesionales en su construcción y en la toma de decisiones”, indicó.

Sobre el futuro, Farías Walter afirmó que las ventas se vienen sosteniendo lo que permite que Familia Bercomat pueda seguir apostando al desarrollo y al crecimiento. “Las expectativas que tenemos son muy buenas. Las ventas se sostienen y apostamos a seguir creciendo y desarrollándonos. Tiene que ver también con saber, poder y tener la suficiente planificación como para poder moverse. Siempre es apostando a más, a hacer cosas distintas, a estar siempre en la vanguardia de la construcción”, aseguró.

Expectativas

Luego de finalizada la charla , que se realizó en un hotel céntrico de Posadas, algunos clientes de Familia Bercomat expresaron sus sensaciones, tanto de la ponencia como de la economía en general. “ Me gustó mucho, es muy simpático y a través de humor y de ejemplos bien prácticos y concretos dio un panorama de lo que se espera a nivel económico y en la construcción en los próximos años. Los cambios de gobierno siempre generan dudas y expectativas. Esperemos que sea bueno para todos”, afirmó el ingeniero Darío Pérez.

En tanto Eduardo Gómez Dalinger, cliente de Familia Bercomat, calificó a la charla como muy útil. “Nos sirve para tener alguna expectativa y poder asesorar a los clientes en qué invertir. Todos tenemos incertidumbre sobre lo que puede pasar en el futuro. Hay incertidumbre pero también hay mucha esperanza, hay un país pujante detrás de esto”, aseguró.

En este contexto, Gómez Dalinger, destacó la estabilidad que se vive en Misiones, en particular, en medio de lo que ocurre en el país. “La provincia, dentro del contexto nacional, es muy estable. Y la estabilidad es sinónimo de inversión, de renovar fuerzas para invertir. Y en esta situación de invertir en la provincia hay un sinfín de oportunidades”, analizó.

Por su parte los arquitectos Marcelo Czajkowski y Luis Crivello destacaron los encuentros que realiza Familia Bercomat, que permite tener un pantallazo de la realidad económica. “Nos da un pantallazo de cómo veníamos y cómo podemos seguir adelante. Nos sirve para tener una visión general de lo que nos espera. Sirven muchísimo las charlas. Siempre está la esperanza de poder salir de los inconvenientes económicos. No es fácil y es difícil hacer el ajuste sin tener estallido social., afirmó Czajkoski.

Crivelli afirmó que estas charlas además significan herramientas para el momento de conversar con sus clientes. “Uno trata de tomar de estas charlas ejemplos y poder decirle al cliente lo que está ocurriendo y lo que se cree que puede venir y a partir de ahí convencerle de invertir. Nosotros dependemos de que la gente tenga ganas de invertir y de hacer cosas. Uno tiene que tratar de ver la parte buena y buscando siempre estar protegido”, indicó.

Sobre la situación en Misiones, los profesionales coincidieron en que la situación no fue tan compleja como en otros distritos del país “Yo creo que la provincia dentro de todo no es tan mala como en otros lugares del país. El gobierno dentro de todo tiene una buena administración y tenemos el tema de la frontera que no es desfavorable”, analizó Czajkoski.

SGF