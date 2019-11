Con presente en Atlético Posadas, Juan Eluchans dijo que “hay que comprometerse como padres y llevar a los chicos a hacer deportes”

Juan Eluchans, jugador de Atlético Posadas visitó el estudio de Misiones OnLineTV y comentó sus sensaciones de volver a jugar al fútbol, de los objetivos que tiene a futuro con el club “decano”, y por último dejó un mensaje a los jóvenes misioneros.

Casi dos años pasaron que Eluchans colgó los botines, pero el gustito de volver a jugar tocó su puerta y decidió dar vuelta atrás y continuar su carrera deportiva. Esta vez, Atlético Posadas despertó nuevamente sus ganas de seguir dentro del campo de juego.

“La llegada fue a raíz de Alan Almirón y Darío Cardozo nos juntamos justo en un cumpleaños y me preguntaron ¿por qué no venís?, fui y hablé con el técnico y me comentaron que había un lindo proyecto para este año y para el que viene si todo sale bien. Lo consulté con mi señora, empecé a entrenar y gracias a Dios no pierdo mucho el estado, estaba flaco y no me costó mucho ponerme en ritmo y el grupo espectacular”, Comentó quien fuera campeón con independiente de Avellaneda.

Juan recordó que no se “retiro” como él quería en su momento, ya que en guaraní había tenido una mala salida producto de las lesiones y dijo que, “me quede con las ganas de dejar mi último granito y creo que se no está dando, hice un par de goles estamos en semifinales de los dos torneos, estamos haciendo un buen torneo, pero esto todavía continúa y estoy muy feliz de estar del lado del decano”, Indicó.

Al estar varios años junto a la caprichosa, hoy le toca nuevamente ser la voz de referencia en el vestuario, junto con otros compañeros que también tienen su recorrido en el fútbol “En conjunto con el Pola (Franco Cabrera) tratamos de si se ve algo tratar de acomodarlos desde la experiencia aportarles a los chicos también, creo que lo están asimilando muy bien. La idea es sacar el mayor jugo a todos los chicos que le toca jugar”, sostuvo.

Atlético Posadas es uno de los clubes referentes de la provincia, pero hace varios años que se le está negando la posibilidad de quedarse con el título y este año tienen la posibilidad de conseguir el ansiado título para el barrio del Tajamar “Desde el partido anterior nos vienen agradeciendo todo el esfuerzo que venimos haciendo y dejar bien parado al decano es lo que pretendemos” y continúo manifestando “La idea es jugar final tan ansiada, tanto en el campeonato como en la copa”, sentenció Juan.

Por otro lado, manifestó que saben que tienen un gran equipo y que la idea que tienen es de jugar por abajo en todas las canchas.

“Mi objetivo es salir campeón de la liga y de la copa, tratar llegar al Federal. Estamos en condiciones hay jugadores que están en ese nivel, la brecha se cortó, pero sabemos que los demás equipos tienen un rodaje de muchos años. Es difícil pero no imposible, son once contra once dentro del campo”, remarcó sobre la ilusión que tienen de quedarse con la corona y poder disputar el Torneo Regional Amateur del año próximo.

Por último, Eluchans campeón con independiente en el año 2002 dejó un mensaje a los jóvenes misioneros “Todos los vicios están muy al alcance de la mano, estando dentro de un club no hay cosas más sanas que eso, te ayuda a ser hombre, a compartir. No solo en el fútbol, el deporte te aleja de todas las cosas malas que hoy están pasando. Hay que apoyarlos, pero no dejarlo en el club, sino preguntarle cómo le fue estar como si fuera el colegio. La educación tanto deportiva como el colegio creo que van de la mano. Hay que motivarlos a hacer deporte«. Y finalizó con “Hay que comprometerse como padres, tíos, abuelos y desde ese lado llevar a los chicos a hacer deportes”.

AR