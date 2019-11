Un estudio afirma que dos de cada tres chicos fueron abusados en redes sociales

El estudio de la Fundación Argipadres señaló que 6 de cada 10 chicos han sufrido abusos. .}

El grooming es la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño, niña o adolescente mediante el uso de Internet y las nuevas tecnologías y es un delito. Por ello en el marco del Día de la lucha contra este mal, presentaron una jornada que busca concientizar a la población sobre este delito.

En el marco del Día de la Lucha contra el Grooming, desde la Fundación Salvar organizaron una jornada que busca concientizar a la población sobre este delito. Especialistas sostienen que siete de cada 10 niños en algún momento ha sido acosado por las redes, por ello, Claudia Zalezak, abogada de la Fundación Salvar anunció que lo que buscan con esta jornada es ayudar y motivar a denunciar y cuidar a los niños, niñas y adolescentes.

Señaló que en la provincia aún hay un desconocimiento profundo de este delito. “Hoy creemos que esta jornada será un puntapié y un día para que la provincia se pregunte porqué no tiene una posición provincial en la lucha contra el grooming”.

Explicó que desde la familia es donde se logra tomar conciencia de este delito. En el grooming, el acosador simula ser un niño o niña a través de un perfil falso para establecer una conexión y control emocional con el fin de disminuir las inhibiciones de los chicos- A través de distintas técnicas de manipulación, el adulto consigue que el niño se desnude o realice actos de naturaleza sexual.

¿Endurecimiento de penas?

Para muchas personas se requiere el endurecimiento de penas como solución ante esta problemática, no obstante, Zalezak afirmó que la solución trasciende ello, porque eso es bastante trabajo desde el congreso nacional.

La abogada señaló que la concepción del grooming cambió y que los padres deben tomar conciencia y cuidar a los niños, niñas y adolescentes.

“Hay que abordar varias temáticas y la convergencia de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, dijo.

“Venimos a sumar lo que hace la protección integral en sí misma y ver a los niños como sujetos de derecho. Hablar de estadísticas es muy difícil, pero es importante contar que es una modalidad más de violencia sexual que viven nuestros niños, niñas y adolescentes”, indicó Marcelo Sussini, coordinador jurídico de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescentes.

Precisó que contra lo que se cree popularmente que mientras el delito no sea físico no hay delito, señaló “el grooming es una modalidad particular respecto a los delitos de violación a la integridad sexual, sería como un medio preparatorio el hecho en sí mismo. Hablo de una forma en la que se usan las telecomunicaciones para llegar a los chicos y generar una afectación para que luego puedan concluir la vulneración de la integridad sexual de los niños”.

Coincidió Martín Alejandro Rau, Fiscal del Tribunal Penal N° 1 “el delito del grooming fue sancionado en el 2013 y a partir de allí es un delito en la Argentina (…) pensar que una mayor pena puede servir para que la gente evite cometer las acciones no es completamente cierto, porque la persona primero comete el delito y después mira el aspecto legal”. Por ello afirmó que la educación y que la mejor prevención es a nivel de concientización a los padres y niños para que puedan enseñarles que la vida en internet puede ser tan peligrosa como fuera de ella.

Agregó que hay que tener en cuenta que hubo un cambio de paradigma muy importante entre el mundo físico y el virtual y esa cuestión manejó una necesidad de un antes y el después y las redes sociales trascienden las fronteras de un país y necesariamente cada país debe buscar políticas para combatir el grooming.

La cantidad de denuncias registradas por pornografía infantil ha ido escalando desde 2013. Ese año se contaron unas 21 presentaciones, en 2014 este número llegó a las 2.509, en 2015 a las 5.683, en 2016 a las 8796 y en 2017 pasó la marca de las 20 mil.

La jefa de la Fiscalía en Cibercrimen de Buenos Aires, Daniela Dupuy, señaló en su momento que prohibir el uso de Internet y las redes sociales no es la solución. En cambio, es necesario fomentar un buen uso de las redes.