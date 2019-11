Tiroteo en una escuela secundaria de California: al menos 6 heridos

Varias personas fueron alcanzadas por disparos tras la irrupción de un tirador en una escuela secundaria ubicada al norte de Los Ángeles, informaron autoridades y medios locales. El presunto atacante sería un estudiante de origen asiático que estaba vestido de negro.

El Departamento de Policía del Condado Los Ángeles indicó a través de Twitter que los agentes atendieron un llamado de emergencia sobre un tiroteo en la Escuela Secundaria Saugus en la ciudad de Santa Clarita.

En tanto, la policía local informó que el posible agresor sería un hombre de origen asiático vestido de negro. «En este momento creemos que solo hay un sospechoso, pero estamos investigando activamente y siguiendo todas las pistas», indicó la oficina del sheriff del Valle de Santa Clarita, Alex Villanueva.

Update regarding the shooting at #SaugusHigh, suspect is in custody and being treated at a local hospital.

— Alex Villanueva (@LACoSheriff) November 14, 2019