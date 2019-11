Nuevas viviendas rurales del Iprodha para colonos de Arroyo del Medio

En el Paraje San Juan de La Sierra, ubicado a unos 20 km del casco urbano de Arroyo del Medio, se construirán cuatro nuevas casas, en las respectivas chacras de las familias beneficiarias del Programa Viviendas Rurales que se canaliza a través del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA).

Ángel Leites, Raúl Stucan, Jeremías Valerio y Mónica Leite firmaron la documentación para iniciar las obras y así se sumarán a los 40 colonos de Arroyo del Medio que en la última década ya construyeron su vivienda rural con este plan del Gobierno Provincial, proyectado a dar una digna calidad de vida al colono y así afianzar la permanencia y productividad en el campo.

La semana pasada las cuatro nuevas familias beneficiarias suscribieron los respectivos convenios para dar inicio a la construcción. La chacra de Mónica Leite se constituyó en anfitriona del encuentro. Una reunión que denotó la marcada fraternidad de convivencia entre los vecinos productores, y un espíritu de celebración.

Jeremías Valerio, es un hombre “de campo, de siempre”, así se definió él. Nació, creció y vive en Sierra San Juan. No conoce y no quiere otra forma de vida que no sea en su chacra, remarcó.

Una limitación en uno de sus brazos, no fue obstáculo para ser un productivo colono en plantaciones y elaboración de azúcar rubio; tampoco fue impedimento en la lucha que llevó adelante para conseguir la regularización dominial de su tierra e ir por una vivienda confortable.



Arroyo del Medio es una localidad del Sur misionero.

Por seis meses viajó reiteradamente a Posadas para normalizar la tenencia de la tierra y así pudo acceder a una casa del Programa de Viviendas Rurales. En estos días el municipio local ya inicia los movimientos de suelo en las cuatro chacras –y de ahí– la construcción se promedia en el plazo de un año.

Mónica Leite (la dueña de casa) junto a esposo y su hija Claris recibieron a los vecinos bajo uno de los rústicos techos de galpón que sirve para las actividades tabacaleras y cañeras. En ese marco firmaron las documentaciones con la participación del intendente local, Benito Da Silva, y el director de Viviendas Rurales del Instituto, Roberto Filippa.

“Para nosotros es un día de fiesta, recibir a tanta gente acá y saber que cada uno va a tener su casa de material en poco tiempo. Acá nos conocemos todos y ayudamos entre nosotros, estamos lejos del pueblo (entre 18 y 20 km), pero este es nuestro lugar” compartió Mónica.

El Paraje Sierra de San Juan, como su nombre lo indica, es una zona de marcadas serranías, con una vegetación tupida que contrasta con sectores cultivados, y en muchos de ellos se divisa una de las 40 viviendas rurales ejecutadas en el municipio. Para finales del 2.020 se sumarán cuatro más.