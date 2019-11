Virasoro Tec presentará una imperdible exposición tecnológica con destacados disertantes

Con el slogan “El futuro se transforma hoy”, el Municipio de Gdor. Ing. Valentín Virasoro se prepara para la primera exposición denominada Virasoro Tec que se realizará el 23 y 24 de noviembre en el gimnasio municipal. Ofrecerá conferencias magistrales y propuestas recreativas.

Durante dos días, podrás acceder a conferencias con disertantes de importantes empresas e instituciones, y así aprender cómo se crean los videojuegos, cómo trabaja la inteligencia artificial y hasta cómo modelar y diseñar en 3D entre otras conferencias.

Además, habrá talleres de programación, robótica, domótica, drones, realidad virtual, impresiones 3D, realidad aumentada entre otros. Las jornadas serán abiertas y gratuitas desde las 9 hasta las 21.

En el evento se desarrollará EA GAMES Virasoro 2019, una competencia de FIFA 2020, con importantes premios.

La feria de Virasoro Tec, vino para quedarse. El objetivo es fomentar la inclusión tecnológica en todos los ámbitos y pensar en los profesionales que va a demandar Virasoro como ciudad en crecimiento, comenzamos a pensar hoy, los trabajos del futuro.

Virasoro Tec te espera con una propuesta para acercarte a las tecnologías que dominan el mundo.

Profesor Eduardo Rodríguez ortega

Estudió Lic en Ciencias de la Computación en la UBA y se dedicó a trabajar en la industria de los videojuegos desde el 2001.

Realizó varios cursos para extender sus conocimientos sobre el desarrollo de videojuegos, tales como: “Workshop of MDA Game Design” coordinado por Robin Hunicke, un Taller de Diseño de Juegos en el ITBA dictado por Juan Gril, un Workshop de Prototipado Rápido coordinado por Nicholas Fortugno y un curso de Modelos de Negocios Aplicados a Videojuegos dictado por por el Licenciado Raúl Drelichman.

Como uno fundador de la empresa Sabarasa, participó del desarrollo del primer videojuego sudamericano para la consola Nintendo GBA: “Mazes of Fate”. Desde el 2005 trabajó en QB9, donde fue director de Game design y Productor. Actualmente trabaja allí como Product Manager. Participó del desarrollo de muchos videojuegos, tanto para web, PC y consolas. Fue líder de diseño de “Mundo Gaturro” (un MMO para chicos). Fue productor y Game Designer de varios juegos para PC (“Zoombook”, “Elements”, “Doors of the Mind”, etc) y de otros para la consola Sony PSP (“PlayEnglish” , “Patito Feo: El juego más bonito”). Durante muchos años se encargó de capacitar en Game Design y Producción a los nuevos empleados de QB9 y también en el 2012 de un grupo de desarrolladores de la empresa mexicana Visionaria en un marco de cooperación con el desarrollo de un software educativo para chicos.

En el 2004 fue socio fundador del ADVA (Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos) y vocal suplente durante un período. Su historial como docente empieza en el 2007 colaborando con Alfredo Cattan en el curso “El videojuego como Forma” en la Universidad de Palermo. Desde el 2015 y hasta la actualidad se desempeña como profesor titular de varias materias de Producción y Game Design de la carrera “Lic. en Arte y Diseño Digital” en la Universidad del Salvador (USAL). En el 2016 dictó un Taller de Videojuegos basados en Minecraft, como parte del programa de extensión Universitaria en la Facultad de Tecnología Informática de la UAI.