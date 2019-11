Usuarios de planes de ahorro vehicular presentarán otra medida en contra de los remates de sus autos

El abogado Jair Dib señaló que están iniciando otro proceso – adicional a la cautelar que rettotrae las cuotas de los planes- que busca abordar la problemática de las ejecuciones prendarias. Lamentó la desidia y «comportamiento abusivo» de las empresas automotrices y señaló que en Oberá ya iniciaron el proceso y que experan extenderlo a la provincia.

Jair Dib. Radio República

Jair Dib, abogado de los ahorristas de planes vehiculares afirmó que muchas veces uno va a las entidades bancarias o a las empresas y el contrato cuenta con clausulas inteligibles que perjudican notablemente al usuario, por ello informó que una de las cuestiones que están planteando es la jurisdicción de ese contrato y están iniciando una medida para abordar la problemática de las ejecuciones prendarias.

Señaló que según el contrato si no se cancelan tres cuotas del pago, este dice que se pasa a ejecución prendaria y ese se hace en Buenos Aires. “El vehículo que se secuestra luego es rematado y aun precio vil y el problema es que el remate no cubre la deuda prendaria del vehículo porque la ejecución no cubre el total de la deuda prendaria, lo que deja al usuario con una deuda inmensa”.

Los ahorristas afectados señalaron que solo hubieron dos casos de ejecuciones prendarias en Posadas, pero faltan investigar aún más. » Con esta medida cautelar hemos informado al Tribunal Superior de Justicia para que informen a los Tribunales inferiores de la provincia de la jurisdicción ordinaria con fines informativos. Si bien la cautelar no contempla esta situación de ejecuciones prendarias, estamos presentando otra para estos fines”.

Recordó que ya han logrado una primera medida, hace dos semanas el juez federal Luis Casals ordenó a empresas que administran planes de ahorro de varias automotrices a retrotraer las cuotas de los planes suscritos antes de abril del año pasado y a partir de allí actualizarlas de acuerdo al Índice de Salarios que publica mensualmente el INDEC. La medida alcanza a los ahorristas que suscribieron sus planes en seis empresas dentro de la jurisdicción territorial del Juzgado Federal 1 con asiento en Posadas.

Dib señaló que están avanzando la demanda principal y cuestionó las cláusulas abusivas de los contratos de adhesión. “Estamos en plazo aún. Todas las empresas, menos FIAT se han notificado. Denunció que FIAT se negó a recibirlo la notificación del abogado y es la empresa que más afectados tiene.

Lamentó que ninguna cumpla los derechos y “Fiat es la que menos cumple”.

Precisó que después de las publicaciones del edicto habrá 10 días para que se excluyan las personas del proyecto. “Las medidas cautelares pueden ser revocados no es definitivo y pueden ir a segunda instancia y hasta tanto es no suceda las personas pueden asesorarse y presentarse”.

Señaló que es un proceso largo y complejo y dijo que si algún ahorrista tiene dudas o quiere iniciar un proceso, puede hacerlo en Centenario y Lavalle o al 3764245634.