Femicidio en Eldorado: desde este mes los 4 hijos de Paulina Portillo cobran el beneficio de la «Ley Brisa»

En abril de 2017 Paulina Portillo (27) fue asesinada por su pareja Maximino Barúa, quien la ultimó con un arma blanca frente a sus 4 hijos. Tras lo sucedido, los niñosse fueron a vivir con su abuela materna: Felicita Portillo. En este marco, en marzo de este año iniciaron los tramites en ANSES para cobrar el beneficio de la «Ley Brisa», y el propio gerente de ANSES Eldorado- Rodrigo Molina, se acercó a entregar a Felicita, las documentaciones para cobrar en primer término, el retroactivo de la pensión, y luego continuar cobrando el beneficio mes a mes. Esta sería una de las primeras compensaciones que se otorga en la provincia.

La Ley Brisa es una compensación que beneficia a los hijos de víctimas de femicidio en la Argentina.

En este marco, en marzo de este año iniciaron los tramites en ANSES para cobrar el beneficio de la «Ley Brisa«, y fue el propiogerente de ANSES Eldorado, Rodrigo Molina, quien se acercó a entregar a Felicita Portillo, las documentaciones bancarias, para cobrar en primer término el retroactivo de la pensión y luego continuar cobrando el beneficio mes a mes.

Esta sería una de las primeras compensaciones que se otorga en la provincia, son casi 10 mil pesos para cada uno de los chicos y el beneficio se abonará hasta que cumplan los 21 años.

Felicita Portillo, abuela de los niños y madre de Paulina, agradeció al gerente de ANSES y a todos los que hicieron posible que ella pueda cobrar esto para sus nietos, «yo estaba muy preocupada porque tengo que inscribir a los chicos en la escuela para el año que viene, y no sabía cómo iba a hacer. Y ahora con esta plata ya podré hacerlo».

Además dijo con tristeza «estoy contenta por un lado por esta compensación, pero por otro me pone triste pensar que esto se da porque mi hija ya no está y nadie me la va a devolver».

Por otra parte, Rodrigo Molina manifestó en diálogo con Misiones Online que «intervinieron varias instituciones para hacer realidad esto, Felicita pasó por el Juzgado de Familia, intervino el Inam y el Cenaf entre otros, y luego recién llegó a nuestras oficinas de ANSES este año».

«Insistimos mucho para que esto salga, la resolución todavía no me llegó, tal vez le llegue a ella directamente. Pero cuando me dijeron que ya estaba el retroactivo en el Banco Nación, yo llamé y me explicaron los papeles que ella tenía que llevar para que le paguen eso por ventanilla. Y esos documentos le imprimí, se los llevé a su casa y le expliqué lo que debe hacer y cómo seguirá cobrando» indicó.

Molina dijo además que «me pone muy contento poder ayudar a estos chicos y a Felicita, quienes espero que también tengan contención psicológica que es muy importante».

Para finalizar expresó «me pone feliz que esto sea el broche de oro de mi gestión, a la que le puse todo el esfuerzo y entusiasmo para trabajar para y por los que más necesitan, porque ese es el objetivo de ANSES».

Femicidio de Paulina

El hecho ocurrió en el barrio Virgen de Itatí en el kilómetro 3, y tras la detención de Barúa, los hijos de Paulina fueron a vivir con su abuela materna Felicita Portillo, quien desde entonces se hace cargo de los niños.

La joven víctima falleció al sufrir múltiples heridas de arma blanca en el rostro y tórax. Los vecinos escucharon los gritos de Paulina y llamaron a la policía, al 911 para ayudarla, pero según lo que manifestaron “todo ocurrió tan rápido que cuando llegó la policía ella ya estaba muerta y él se había escapado”.

Cuando la policía ingresó al lugar de los hechos, junto a algunos vecinos como testigos, uno de los chicos estaba sobre la cama tapándose el cuello y la cara y otro estaba debajo de la cama, en tanto los otros estaban en otro espacio lindante de la casa, “así los encontró la policía cuando entraron a la casa y uno de ellos les dijo que el papá mató a la mamá y huyó” relató en esa oportunidad Vanesa Pucheta, una de las vecinas que escuchó los gritos y luego presenció el lugar del crimen al ingresar con la policía.

Detuvieron al agresor

En esa oportunidad, y en base al relato de vecinos, sobre las características físicas del agresor, se inició un rastrillaje policial por distintos puntos y la pista surgió en avenida San Martín y calle Bertoni donde a través de las cámaras de seguridad se lo vio huyendo a Máximo Barúa, presumiblemente con intenciones de abordar un remis.

Los uniformados continuaron con el despliegue por calle Matienzo (Km 3) donde localizaron al temible sujeto quien al notar la presencia de los investigadores se internó en el monte y finalmente fue capturado.

Por su parte los peritos de la Policía Científica secuestraron el cuchillo presumiblemente utilizado para la agresión, el cual estaba en la vereda de la casa de la familia. Y horas después, en otro lugar, también hallaron el machete que habría sido usado por el atacante.