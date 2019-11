Estudiantina2019: tras las intimaciones de asesores por supuestos incumplimientos, APES convocó a una asamblea para el viernes 15 donde presentará el balance de gestión

A raíz de una nota presentada por varios asesores de distintos colegios secundarios que participaron de la #Estudiantina2019, las autoridades de la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES) convocaron a una asamblea para el próximo viernes 15 de noviembre. Maximiliano Acosta, presidente de APES, aseguró que el balance de la gestión 2019 ya está listo. El mismo se presentará en asamblea, para luego ser entregado a las autoridades del Ministerio de Educación de Misiones.

Vanesa Sosa Araujo. Canal 12.

Maximiliano Acosta. Canal 12.

Por reglamento la comisión directiva de APES tiene tiempo de presentar el balance de gestión antes de que terminen las clases el próximo 6 de diciembre. El dato lo confirmó Vanesa Sosa Araujo, directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación de Misiones.

La funcionaria explicó que ante el reclamo de profesores y asesores de colegios que participaron de la mayor fiesta de los estudiantes secundarios de Posadas, se intimó a la comisión directiva de APES a que presente la rendición de cuentas que por reglamento se debe presentar cada 15 días, y el balance de la gestión 2019. Araujo contó además que no se han vencido los plazos establecidos por estatuto y reglamento, ya que los mismos establecen que el balance propiamente dicho debe estar “antes de que finalice el ciclo lectivo”, fecha que este año cae 6 de diciembre.

La funcionaria aclaró también que APES no recibe dinero alguno del Estado sino que cuando se requiere – al momento de los desfiles – se paga directamente a los proveedores. Por ejemplo: la municipalidad se hace cargo de los gastos por sonido, baños químicos etc. “APES no recibe subsidios del Estado. Tienen un tesorero que junto a un contador público llevan un libro de ingresos y egresos. Esa información forma parte del balance que se presenta al final de la gestión”.

La raíz de la intimación que desde el Ministerio se hizo a APES fue la denuncia pública y la nota presentada por asesores de colegios que participaron de la estudiantina, quienes intimaron a la presentación de comprobantes de ingresos y egresos en 24 horas con la amenaza de que si no los recibían recurrirían a los “órganos fiscalizadores intervinientes”.

Ante una ola de rumores sobre supuesta malversación de fondos que se sumaron a la presentación del documento en cuestión, el presidente de APES, Maximiliano Acosta dijo que el balance está listo y será presentado en asamblea el próximo viernes 15 de noviembre. Ante la pregunta del porqué de la demora, adujo que están en plena época de exámenes en las escuelas y que esto puede generar algún tipo de rechazos. De todas maneras, recordó que están dentro de los plazos establecidos en el estatuto y el reglamento.

Admitió que no presentaron los informes contables que deben presentar cada 15 días ante los organismos de control porque estuvieron abocados a la fiesta. Explicó que el dinero que recaudan por la venta ambulante en las noches de Estudiantina o el ingreso al Show de Scolas se utiliza para pagar Sadaic, AADI CAPIF y la seguridad de la noche de Elección Reina, como también para comprar los 27 trofeos para los ganadores. Dijo que tuvieron problemas con unas pulseras que no las enviaron de Buenos Aires y que en esta semana llegarían.

Sobre qué hacen con el dinero que sobra si es que sobra, dijo que se deja para la comisión directiva del año que viene y que todo está contemplado en el balance que lleva la firma de un contador público nacional.

Finalmente, respecto a cómo tomó la denuncia pública, la ola de rumores por supuesta malversación de fondos, como también la acusación de que “no daban la cara”, Acosta consideró que muchos asesores “tienen poder sobre los chicos” y que deberían cuidar más la fiesta para que no desaparezca. Ante la consulta de qué haría para que esto no ocurriera, contó que personalmente cuando este año renunció la comisión fiscalizadora y la Estudiantina se atrasó un mes por no contar con jurados, propuso que los desfiles se hagan sin puntuación, y la respuesta que recibió fue que la fiesta se haría con jurados. “Los chicos deberían disfrutar más el desfile y no estar tan pendientes del escrutinio. Eso se fomenta y puede hacer perder la fiesta. Cuando yo propuse este año que se haga sin jurado, la mayoría de los colegios se opusieron”.

