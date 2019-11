El IPS brindó charla para concientizar sobre el trasplante de órganos

En 10 años, el IPS realizó 96 trasplantes hepáticos y de riñon, dando cobertura del 100% en tratamiento previo y posterior al trasplante con cobertura 100% de medicamentos correspondientes.

Un gran equipo de médicos reconocidos y prestigiosos estuvieron en la conferencia junto al presidente del IPS Dr Carlos Arce. Participaron los doctores Marcelo Ferreyra, Jefe del equipo de Trasplante Renal Misiones; Oscar Perre, Jefe área cirugía de Trasplante Misiones, Luis Gaite Hepatólogo Jefe del Programa de Trasplante hepático Santa Fé; Richard Malan, Director del CUCAIMIS; Luis Gómez, Vicepresidente del IPS y Rubèn Alarcòn, Gerente de Trasplante de Santa Fe.

Además de Romina Smolarckzuck, Jefa de Auditoría Farmacológica del IPS; Hugo Irala, Jefe Gabinete IPS y como moderador DrCarlos Falkowski director de la Rama Activa.

“El IPS no tiene letra chica. Le damos calidad de vida y sobrevida. Porque algunos pacientes tienen días de vida si no tienen el trasplante. Debe ser una bendición de su vida el dia que le comunican que van a recibir el trasplante. Entre 2018 y 2019, Misiones lleva promulgadas 17 leyes de salud y en 2019 calculamos el precio de medicamentos más simples aumentó 90%. En medicamentos 400% de aumento en los precios en 4 años y la cobertura no ha cambiado, la hemos ampliado y cuando menos es el importe del recibo de sueldo del paciente, mayor es la cobertura. Y eso es algo social también” explicó Carlos Arce.

Por su parte Smolarckzuck indicó: “Misiones tiene nueva ley de trasplante sancionada el año pasado. Y la provincia adhirió a esta ley en septiembre del año pasado. Hasta ese momento, la provincia solo contemplaba el tratamiento inmunosupresor. Los coadjudantes tenían una cobertura del 80%. Entonces lo que se hizo en esta gestión es cambiar la normativa, adherirnos a la ley provincial, nacional y otorgar cobertura del 100% para los pacientes trasplantados.