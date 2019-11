Dos hombres iban a enterrar viva a una bebé, la policía llegó a tiempo y la rescató

El abuelo y el tío de una bebé estaban a punto de enterrar viva a la pequeña y la policía apareció justo a tiempo para rescatarla y evitar el hecho.

El hecho sucedió en Hyderabad, India. Dos familiares intentaron enterrar viva en un incomprensible y trágico actor a una bebé y la policía llegó a tiempo para detenerlos y rescatar con vida a la pequeña que estaba envuelta en mantas blancas.

Un taxista que pasaba por la zona vio el sospechoso accionar de las dos personas: uno cavaba un pozo y el otro sostenía un bulto envuelto en pañuelos que se movía. Al observar semejante acto, decidió llamar a las autoridades que se dirigieron al lugar.

Los familiares de la bebé trataron de justificarse diciendo que la pequeña había muerto durante una cirugía, lo cual no era cierto, y se identificaron como el abuelo y el tío de la criatura. Además, afirmaron que no podían llevarla a un cementerio porque no la podían llevar en transporte público y entonces decidieron enterrarla allí.

Según el Daily Mail, la policía liberó a ambos individuos a pesar de haber admitido que la iban a enterrar viva. Por las dotes que deben entregar a los padres del joven que se case con sus hijas, en India se considera a las niñas como una carga financiera para la familia. Por otro lado, los varones son vistos como una inversión familiar y una apuesta a futuro.

India aprobó una serie de leyes duras para abolir este tipo de actos contra bebés. Desde 1994 los médicos tienen prohibido comunicar a los padres el sexo de su futuro bebé, pero hay familias que recurren a otros métodos para saberlo y también recurren al aborto si se sabe que esperan una niña.

Un estudio publicado por la revista científica The Lancet en 2011 concluyó que en las tres décadas precedentes en India se habían practicado 12 millones de abortos de fetos femeninos.

Fuente: Cienradios