Problemática del agua en San Carlos: «Calculamos que en tres meses se normalizará el suministro»

Fue la declaración de Graciela Larraburu, intendente y presidente de la comisión de Agua Potable del pueblo ubicado a 350 kilómetros de la capital correntina, en diálogo con una radio local.

La funcionaria se mostró disconforme con la manifestación que llevaron adelante los vecinos de San Carlos el sábado pasado en la plaza central, en respuesta a la falta de soluciones ante la escasez del agua. «No creo que sea la forma llevarse los laureles manifestándose», consideró y aseguró que el municipio se encuentra trabajando en la resolución del problema.

«Estamos solucionando el problema, pero faltan culminar dos etapas para garantizar el correcto suministro de agua al municipio. También hemos pedido la realización de pozos perforados para cada institución educativa para que tengan su propia agua. Ya estamos haciendo los proyectos para que la provincia contrate directamente a la empresa que ellos consideren», sostuvo Graciela Larraburu.

«La idea es que tanto la escuela primaria como la secundaria tengan cada una su perforación con su tanque. Y con otra perforación queremos distribuir el agua hacia el Hospital y la Policía», finalizó.

La semana pasada, una vecina de San Carlos aseguró en diálogo con Misiones Online: “Nuestra preocupación surge porque directamente San Carlos no está teniendo agua en los domicilios. El gobierno de la provincia de Corrientes otorgó un subsidio al municipio para que se solucione esta problemática y hasta ahora no se pueden ver los frutos de la inversión de la provincia».

A raíz de esto, el sábado pasado alrededor de cien vecinos se manifestaron en la plaza central de San Carlos.

No sólo los habitantes de las viviendas se ven afectadas al no poder realizar las tareas cotidianas del hogar, sino que los alumnos y docentes de las instituciones educativas no pueden disponer de los baños y comedores desde hace un mes. “El agua que tienen proviene de las cisternas, es agua que se acumula y no tiene ningún tipo de filtro depurador. Por este motivo en las escuelas los baños son insalubres y los niños no pueden cumplir con una hidratación como corresponde. Como ciudadanos vemos vulnerados un derecho básico”, finalizó la vecina.

AVD