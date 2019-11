Marcelo Tinelli podría sumarse al gobierno de Alberto Fernández

El conductor de TV contó que conversó con el Presidente Electo y con Daniel Arroyo. Dijo tener un proyecto que espera poder concretar.

Marcelo Tinelli anunció que se sumará a un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández. El conductor contó que ya habló del tema con el presidente electo y con Daniel Arroyo, autor del proyecto Argentina sin Hambre, el programa del futuro gobierno para hacer frente a la emergencia alimentaria. “Me gusta trabajar en acción social y hay algo que se está gestando. Me gustaría trabajar en al área social, en este Observatorio de hambre y pobreza del que se está hablando”, señaló Tinelli.

El conductor sorprendió al contar que las conversaciones están avanzadas. “Hemos tenido charlas con el ministro de esa área y con el presidente electo y tengo muchas ganas. Es un proyecto de acá a diez años y espero que se pueda concretar”, detalló.

Consultado sobre el golpe de estado en Bolivia, Tinelli dijo que prefería “no expresarse” en este momento “porque hay dolor en mucha gente”. “Ojalá que Bolivia esté bien. Me parece muy triste represión para la gente y el pueblo, algo no lo avalo en ningún lugar del mundo”.

Finalmente indicó que si en la Argentina no se dio una situación de estallido social fue porque “la contención social de parte del gobierno y la oposición fue criteriosa”.

Fuente: Página 12