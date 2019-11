Encarnación: controversias por la instalación de un cartel que declara a la ciudad pro vida

Esta mañana en la ciudad de Encarnación se instaló el primer cartel que declara a la ciudad “pro vida y pro familia” y en las redes sociales estallaron las discusiones y los memes sobre el tema. Lo hizo en su cuenta de facebook el concejal Pablo Novosad luego que la declaración haya sido decidida en el legislativo municipal.

La discusión gira en torno al concepto de salvar las dos vidas o pro vidas, entendiendo que la lucha por el aborto legal también busca salvar la vida de las mujeres que abortan en condiciones clandestinas. El cartel utiliza los colores de la bandera de la lucha trans que son los mismos que utilizan los grupos que se encuentran en contra de la Educación Sexual Integral “Con mis hijos no te metas”.

Problemáticas como la pobreza y la niñez fueron parte de la discusión “Espero que se ocupen de los niños en estado de abandono que están en todos los semáforos de la ciudad. ¿o a favor de que vida están?” indicó una de las usuarias en los comentarios “Felicitaciones. Ahora ya no va a haber niños pidiendo limosnas en la calle, pasando hambre y sed. Que en todas las escuelas y barrios de Encarnación no falte el almuerzo escolar”.



En un contexto social en que la lucha de género se instala en la agenda de todos los países del mundo, la exposición de cuerpos en los Carnavales Encarnacenos y la trata de blancas no quedó fuera del debate “Gracias a este cartel Encarnación dejó de ser uno de los puntos rojos de trata de niñas, adolescentes y mujeres. Gracias a este cartel ya no habrá explotación sexual durante el carnaval, gracias a este cartel se protege a niños, niñas y adolescentes de sus tíos, abuelos, hermanos, primos, padres, padrastos, sacerdotes y profesores violadores. Muchas familias y vidas está salvando este cartel”, ironizó un usuario. “Espero que en los carnavales las mujeres no muestren tetas, ni culos, mirá que la criatura ve y quiere!” argumentó otros de los usuarios.

Hubo quienes no estaban de acuerdo con la ordenanza municipal que generaliza esta condición sobre todos los ciudadanos del municipio. “Habiendo tanta gente que no comparte los mismos ideales no deben imponer esto. No van a tapar el sol con un dedo. Arriba esa gente que no se esconde, brillen, amen, amense. Y mucha fuerza que vivir en una ciudad que discrimina no es fácil. Mil disculpa a los turistas que van a venir a leer esto”, finalizó la mujer refiriéndose a los miembros del colectivo LGBTQ+.

Paraguay es uno de los países donde la violencia de género se encuentra más arraigada. En el 2017 el Ministerio de Salud Pública señalan que el 12% de las llamadas al teléfono de emergencias 911 fueron por violencia familiar. Asimismo, este es el segundo hecho punible más denunciado ante el Ministerio Público, según el comunicado. Tras el argumento de defender la imagen del “macho paraguayo”, ser miembro del colectivo LGBTQ+ en Paraguay, todavía no es tan socialmente aceptado. Esa por ello que la ciudadanía cuestiona este tipo de prácticas como la instalación del cartel de parte de sus legisladores.