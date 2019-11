A punta de pistola asaltaron al contador de una estación de servicios de Puerto Esperanza

El contador de una estación de servicios de Puerto Esperanza sufrió un asalto a mano armada este lunes por la mañana cuando los malvivientes le cruzaron un automóvil frente al acceso a la planta de Arauco para exigirle dinero en efectivo. Ante la ausencia de los billetes, los delincuentes se llevaron un maletín con cheque cruzados.

Según informó la Policía, el asalto ocurrió a las 11 de la mañana de este lunes cuanto Tres hombres a bordo de un automóvil marca Toyota Corolla, color blanco, interceptaron una Volkswagen Saveiro conducida por el profesional y tras apuntarle con el arma le sustrajeron un maletín que contenía varios cheques en su interior. La víctima fue identificada como Mario Doberstein, contador de la estación de servicios Petroiguazú S.A de la localidad de Puerto Esperanza.

Doberstein se dirigía al banco a bordo de su automóvil marca Volkswagen Saveiro y al llegar al acceso a la planta Arauco fue interceptado por tres hombres armados a bordo de un Toyota Corolla dominio AA435UK y tras ser amenazado con el revólver se llevaron un maletín con una importante cantidad de cheques cruzados y no a la orden.Los malvivientes exigían dinero pero el profesional sostenía que no tenía, estos al no creerle, revisaron la pick up y al comprobar los dichos de Doberstein se dieron a la fuga.

El contador radicó la denuncia y la Policía investiga el hecho e inició un operativo de búsqueda para hallar a los autores del ilícito.