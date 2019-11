Finalizó el mercador audiovisual EntreFronteras con la entrega de premios “Eva Piwowarski”

Concluyó este sábado el Mercado Audiovisual EntreFronteras, en donde se anunció la próxima edición: será en Porto Alegre, del 14 al 17 de julio de 2020.

El Mercado Audiovisual EntreFronteras finalizó su primera edición con elogios para los organizadores de parte de los participantes, empresas de la industria e invitados. Se trató de un evento nuevo, con identidad propia, que puso de relieve la potencia de la producción audiovisual de la región del nea argentino, sur de Brasil y Paraguay.

El evento reunió a directores, productores y guionistas de 30 proyectos seleccionados, 8 players, entre ellos Viacom/Telefé, el VOD Qubit.TV, el agregador OTT global Under the Milky Way, FOX Distribution de Paraguay, la productora Jaque Content (Arg), las distribuidoras Glowstar (Arg) y Promovere (Brasil) y el OTT Cine.AR; invitados de organizaciones vinculadas como son el Laboratorio Guayrá, el Colectivo de Cine Mbya Ara Pyau, la Asociación Civil Cine Fértil, el Polo Audiovisual Córdoba, NordesteLab (Bahia) y el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Además, se encontraban presentes referentes de las organizaciones público y privadas que integran la Red Audiovisual EntreFronteras (RAEF).

Luego de tres jornadas intensas de trabajo, con rondas de negocios, sesiones de pitch, encuentros de coproducción y conferencias, el Mercado AEF concluyó con un FAM Tour en catamarán por el río Paraná y visita a la Casa Museo de Horacio Quiroga y las Reducciones Jesuíticas de San Ignacio, locaciones emblemáticas del cine y la producción audiovisual en general.

Distinciones

En la oportunidad se entregaron distinciones a los proyectos participantes bajo el nombre “Premio Eva Piwowarski”, establecido por la RAEF en homenaje a la gran cineasta, productora y activista histórica de la integración de las industrias cinematográficas latinoamericanas. Fue presentado por Gisele Hiltl, organizadora del Gramado Film Market, Marilha Naccari, del Florianópolis Audiovisual Mercosur -en estos dos festivales Eva trabajó como programadora y gestora cultural-, Sergio Mazza de la Cámara de Producción Audiovisual de Entre Ríos y Axel Monsú, presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, quien también compartió la militancia con Piwowarski en el marco de Oberá en Cortos y el Foro Entre Fronteras, instancias de encuentro que, hace más de una década, dieron origen a la integración entre audiovisualistas de la región.

El premio a “Mejor Pitch” fue para “La hija de todas las rabias”, proyecto oriundo de Nicaragua en coproducción con México, Holanda, Francia y Alemania; el cual fuera invitado a participar del Mercado por la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI). Fue elegido por los players porque presenta una nueva mirada, con perspectiva de género, en un país emergente, por lo que consideran importante apoyar. Asimismo, desde la RAEF expresaron su compromiso con el cine latinoamericano y señalaron que “las dificultades políticas, estratégicas y económicas de los países no deberían afectar ni la cultura ni el crecimiento de la industria audiovisual”. Rossana Baumeister, productora, recibió el diploma y agradeció el apoyo y la oportunidad de generar nuevos vínculos, tanto para este como próximos proyectos.

Además, recibieron menciones especiales “Kokue”, del cineasta Miguel Agüero, “Alas de Gloria”, “Los habitantes” y “Mainumby”, todos del Paraguay, y “Sangre de groselha”, de Brasil.

Varias organizaciones entregaron distinciones y premios: el Festival Florianópolis Audiovisual reconoció a “Alas de Gloria”; el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) -el más antiguo de Latinoamérica- destacó a “Sangue de Groselha”; el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones junto al FICCI premiaron a “La transformación de Canuto”, primer largometraje de ficción mbya guaraní; el Conexões Gramado Film Market premió a “Mundialito”, del director correntino Marcel Czombos; el Sindicato de la Industria Audiovisual de Rio Grande do Sul, premió a “Sangue de Groselha”, garantizando la coproducción con una de las empresas asociadas. NordesteLab, distinguió a “Encuentro Cinco” y, finalmente, la productora Jaque Content premió a “Mainumby”.

El audiovisual latinoamericano, una industria que crece en el mundo

“Ha habido un incremento muy grande entre el 2002 y el 2012 de la producción audiovisual en el continente Latinoamericano, el 73%, mientras que en Europa ese incremento estuvo entre el 13 y 15 por ciento. Es muy llamativo este gran cambio que ha habido, donde en Latinoamérica se ha apostado a la producción de contenido pero no sólo a producir contenidos para consumo propio sino producir para exportar; eso implica que nosotros, los latinoamericanos, nos estamos convirtiendo en generadores de productos de consumo propio y lo más importante y estratégico, y no sólo hablo de lo económico, es en la generación de productos para exportar”, señaló Jorge Álvarez, quien fuera titular del INCAA y actual presidente del Polo Audiovisual Córdoba.

El Mercado Audiovisual EntreFronteras busca generar alianzas estratégicas entre los productores de la región que permitan consolidar una posición regional ante el mercado internacional.

En este sentido, la player Nicole Baler, gerente de Desarrollo de Contenido de Viacom -gigante audiovisual, dueña de marcas como Paramount, MTV o Nickelodeon-, destacó la “poderosa identidad cultural” de los proyectos participantes y la “fuerza de las historias”.

Lilian Beriro, de Qubit TV, respecto a la experiencia del Mercado AEF resaltó que “es la primera vez que miramos hacia dentro con una explosión hacia fuera, es único en el mundo”.

Convenios

Durante el Mercado AEF, el IAAviM firmó varios acuerdos marco para el desarrollo de acciones conjuntas con importantes organizaciones. Convenio con el Instituto de Cine del Estado de Rio Grande do Sul (IECINE RS), para financiar obras audiovisuales que integren a técnicos y productores de ambos territorios; con el Polo Audiovisual Córdoba, para desarrollar estrategias que favorezcan las coproducciones; y un acuerdo de colaboración mutua con la Asociación Civil Cine Fértil.

El Mercado se desarrolló del 5 al 8 de noviembre en Posadas. Fue organizado por la Red de Cooperación Audiovisual EntreFronteras, con el apoyo de la CAACI y la asistencia técnica y financiera del Consejo Federal de Inversiones. En esta primera edición, estuvo coordinado por el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, a cargo de Axel Monsú y Marisa Hassan, y contó con el asesoramiento de Fabricio Ferrara, director de Negocios Internacionales de Prensario International.