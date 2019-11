Esquí Náutico: Martín Malarczuk volvió con récord en Gualeguay

El misionero Martín Malarczuk volvió a los torneos de Esquí Náuticos con una gran actuación en Gualeguay, Entre Ríos por el Campeonato de Esquí Sancor Seguro“Pro Slalom” logrando su récord de 2 al 7mo acorte, una marca internacional que la pudo lograr en este torneo en el cual participaron los mejores del Campeonato Argentino.

La competencia que se desarrolló en el Reservorio de la Costanera de esta ciudad tuvo la presencia de Mateo Nores, los hermanos Giorgis entre otros, el apostoleño pudo volver de gran manera a la competencia para revalidar que está más vivo que nunca para seguir peleándola y ser protagonista en cada torneo argentino o internacional en esta etapa.

La actividad se disputó el sábado logrando ver al apostoleño con la marca de 2 al séptimo acorte, nadie pudo alcanzarlo y se llevó además premios en efectivo en un torneo sin precedentes que también tuvo su disputa en una etapa nocturna.

Martín Malarczuk recalcó: “Volví después de lesiones, distintas circunstancias que me alejaron de este tipo de competencias, pero esto me motiva para seguir por esta senda más con esta marca que no la logran cualquiera en el mundo en este deporte”

También fue importante el trabajo de José Luis Reyes, otro representante del Club Esquí Misiones que finalizó tercero en este certamen.