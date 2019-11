Video: se quiso hacer el gracioso con un dorado y casi pierde un dedo

A segundos de devolverlo al río, el hombre golpeó al pescado en la cabeza y quiso darle un beso. Pero su plan no salió como esperaba.

Nunca hay que confiarse de más. Menos aún cuando de pesca se trata. Al menos así lo demuestra un video que se volvió viral en los últimos días. La grabación no solo da cuanta de los hermosos animales que viven en los ríos de Argentina sino que deja como lección que quien ríe último ríe mejor.

Las imágenes fueron publicadas por Radio dos, de Corrientes, y muestran a tres pescadores celebrando la pesca de un dorado. En primer plano, un hombre muestra al pieza y por detrás aparecen otras dos personas. Una parece exhausta y la otra, se mantiene indiferente a la escena, perdida en sus tareas.

Están en el medio del río, el día es soleado y la embarcación está anclada. El hombre con el dorado en la mano, mira a cámara y orgulloso anuncia: “Vamos a hacer la devolución”. E inmediatamente, agrega: “Es un hermoso dorado”. Es entonces cuando el segundo pescador, se levanta de su lugar y comienza a festejar. ¡Vamos!, es mío, mío, mío”, celebra.

Pero no todo termina allí. Al tiempo que expresaba su felicidad, el pescador golpeó en la cabeza a la pieza que había capturado. No conforme, se acercó al rostro del dorado y, por lo que se puede ver, intentó besarlo. Al animal no le gustó para nada lo que pasaba y lo demostró.

Segundos después del primer golpe en la cabeza, el dorado dio una vuelta brusca y mordió a su pescador. Es entonces cuando en el video se comienza a escuchar: “¡El dedo, el dedo!”. Lamentablemente, no alcanzó a escuchar la advertencia del hombre que sostenía al pescado. “Cuidado que muerde”, le había anticipado.

Fuente: Radio Mitre