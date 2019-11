Vecinos indignados por la falta de agua en San Carlos, Corrientes: “El gobierno otorgó un subsidio y todavía no vemos el fruto de esa inversión”

Fue la declaración de Carla García, vecina de la localidad correntina en diálogo con Misiones Online, quien lamentó la carencia del servicio en hogares, escuelas y comedores. “La problemática del agua potable en San Carlos es histórica, pero últimamente se fue incrementando”.

San Carlos, un pueblo ubicado a 350 kilómetros de la capital correntina, en el límite con la provincia de Misiones, tiene barrios enteros que hace semanas no disponen del servicio de agua potable, un elemento vital, pero carente en dicha localidad.

“Nuestra preocupación surge porque directamente San Carlos no está teniendo agua en los domicilios. El gobierno de la provincia de Corrientes otorgó un subsidio al municipio para que se solucione esta problemática y hasta ahora no se pueden ver los frutos de la inversión de la provincia”, comentó indignada Carla García.

No sólo los habitantes de las viviendas se ven afectadas al no poder realizar las tareas cotidianas del hogar, sino que los alumnos y docentes de las instituciones educativas no pueden disponer de los baños y comedores. “El agua que tienen proviene de las cisternas, es agua que se acumula y no tiene ningún tipo de filtro depurador. Por este motivo en las escuelas los baños son insalubres y los niños no pueden cumplir con una hidratación como corresponde. Como ciudadanos vemos vulnerados un derecho básico”, agregó.

“Hoy dependemos de la lluvia que podamos juntar para tener agua, pero es un inconveniente por el calor, la acumulación de mosquitos y demás. Corremos el riesgo de contraer muchas enfermedades”, finalizó la vecina.

La comunidad de San Carlos convoca para este sábado 09/11 a las 18:30 a realizar una manifestación en la plaza central para que todas las voces juntas se hagan eco y escuchen la necesidad de solucionar el problema del agua: “QUEREMOS AGUA POTABLE, AGUA DE CALIDAD. Pedimos una solución no a corto plazo, sino una que perdure en el tiempo para todas las familias de SAN CARLOS”.

AVD