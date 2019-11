“Primer reconocimiento oficial de nuestro pasado paraguayo”, dijo la historiadora Silvia Gómez por el Memorial de la Trinchera de San José

El resguardo de parte del muro de la Trinchera de San José, que luego se convirtió en Posadas, tiene un valor histórico y sociológico para la directora del Archivo Histórico Municipal de la capital misionera, la historiadora Silvia Gómez.

“El resguardo de estas piedras es muy emocionante. Porque es la primera vez que, oficialmente, nos hacemos cargo de nuestro pasado paraguayo y vamos por hacernos cargo de más”, afirmó la investigadora y funcionaria a MisionesOnline.

En el acto de inauguración del monumento conmemorativo de la fortificación paraguaya en suelo argentino, estuvieron juntos el jefe comunal Joaquín Losada y el intendente electo Leonardo “Lalo” Stelatto. Con la Banda de Música Municipal y la belleza y colorido de las alumnas abanderadas de la Escuela Municipal de Danzas, Losada le pasó la posta a Stelatto. “Nos merecemos un desfile para esta fecha, donde disponga Lalo. Ahora le toca celebrar los 150 años”, dijo el funcionario saliente.

Por primera vez desde la década del ’70 se conmemoró la creación del departamento de Candelaria y la designación de Trinchera de San José –hoy Posadas– como su capital, el 8 de noviembre de 1870. Fue por una ley de la provincia de Corrientes. La otra conmemoración corresponde al 25 de marzo de 1615, cuando el mártir asunceno Roque González de Santa Cruz fundó la Reducción de Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa.

Aunque la Academia Española (RAE) desaconseje llamar “memorial” a estos monumentos conmemorativos, la plazoleta muestra también una infografía cartográfica (texto, mapa, dibujos e imágenes) que muestran cómo era esa zona en el siglo XIX. También se llamó Campamento de la Rinconada de San José y Trinchera de los Paraguayos, por razones obvias.

¿Qué significa este memorial para los posadeños?

Dentro de este resguardo, trajimos estas piedras y fue un momento muy emocionante para nosotros porque es la primera vez que, oficialmente, nos hacemos cargo de nuestro pasado paraguayo y vamos por hacernos cargos de más.Es como la historia de la familia de cada uno, nuestra propia historia, en que uno tiene momentos, tiempos con los que no está de acuerdo, no le caen bien, o prefiere olvidar. Pero, al fin y al cabo, la sumatoria de todo es nuestra historia. Y la sumatoria de cada historia individual o de cada familia hace a nuestra idiosincrasia posadeña misionera. Esto entonces es como darle voz a ese pasado.

Fijate lo mágico de lo que ocurrió. Yo no tengo registro -a lo mejor alguien lo tiene- que un intendente saliente y un intendente entrante compartan el mismo acto, el mismo espacio físico, en paz, en armonía, en convivencia, ha tenido muchos componentes esta celebración.

El proyecto era que cuando se terminara la nueva toma de agua, en esta plazoleta la EBY iba a colocar esas piedras. Para devolverlas a su lugar. Eso no sucedió, pasaron 34 años, las piedras quedaron resguardadas en el Museo Guacurarí a la espera de regresar a su casa. Durante 30 años Chiqui Poujade insistió una y otra vez para que le municipio aceptara la devolución de estas piedras. Y no tuvo eco. No la escuchaban.