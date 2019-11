Polémica en el Concejo de Posadas: el edil Florindo cuestionó a su par Mutinelli y se ganó el repudio del reciento en la última sesión

El integrante del unibloque “Maximicemos” calificó en duros términos al edil renovador y lo repudiaron desde todos los bloques. El concejal Manuel Sánchez pidió que ante una próxima conducta similar, se activen las penalidades previstas en el reglamento interno.

El cierre de la última sesión del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas se caldeó luego de que varios ediles de diferentes bloques cuestionarán las actitudes de su par Maximiliano Florindo, concejal que llegó al HCD por un sublema de Cambiemos en 2017 y que armó su bloque unipersonal por diferencias internas.

El problema surgió el lunes pasado en la reunión de la Comisión de Tránsito y Transporte, que preside Miguel Acuña (Trabajo y Progreso) donde se discutió un proyecto de ordenanza del propio Florindo para que los colectivos del servicio urbano de transportes circulen por las calles colectoras en la exruta provincial 213 y terminó de explotar en la sesión el jueves. Ese día, Florindo pidió la palabra y cuestionó en duros términos, no solo a Andrés Mutinelli (Frente Renovador de la Concordia) sino también a Francisco Fonseca, concejal y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) a quienes acusó de hipócritas y de no saber legislar.

“Hoy lo escuchaba al presidente de mi partido hacer referencia a la seguridad pero su bloque, el día lunes, se manifestó a favor de los comerciantes. Yo considero una total y absoluta hipocresía y vuelvo a decir, el reordenamiento del tránsito en esa parte de la ciudad tiene que ver con la vida humana por lo que no entiendo que se argumente la posibilidad de ganancia de los comerciantes de la zona y mucho menos otro planteo. Lo que más me asusta es que los colegas van a la reunión de comisión sin estudiar los expedientes. Y es notorio porque las fundamentaciones están desacertadas, en principio en lo jurídico”, disparó Florindo desde su banca. Minutos después se ocupó de Mutinelli. “No entendí el planteo del concejal Mutinelli respecto a la vigencia (de la ordenanza en discusión). No se puede priorizar la cuestión de los comerciantes sobre la vida humana. El cinismo, la hipocresía y la falta de compromiso para legislar, siguen vigentes”, cerró.

Luego de esta intervención la sesión siguió con normalidad hasta que llegó el momento de los homenajes, que se realizan en el cierre de cada encuentro. En ese momento el primero en pedir la palabra fue Manuel Sánchez, presidente del bloque del Frente Renovador de la Concordia para recriminar a Florindo por su actitud para con sus pares, sobre todo Mutinelli. “No puedo dejar pasar cuando se le agravia a un concejal y más de nuestro bloque. Hay que dejar en claro que un titulo no hace una persona. No puedo tolerar que se le destrate a un concejal. Esto es un cuerpo colegiado, acá se votan los consensos”, arrancó Sánchez para explicar su postura. “Simplemente uso el tiempo de homenajes para repudiar la falta de respeto que sufrió Mutinelli. Lastimosamente el que te agravió ni se quedó a escuchar. El respeto es la base fundamental para cualquier ser humano. La próxima vez que suceda voy a pedir que comencemos a usar las sanciones previstas en el reglamento”, dijo.

Luego habló el agraviado Mutinelli, quien explicó su postura sobre el proyecto y pidió respeto y aprender a escuchar. “Cuando me expresé en la comisión, fue exclusivamente del proyecto que estaba siendo tratado. A nadie le preguntamos si está acá por el voto de 3 mil, 6 mil o 30 mil posadeños. Somos todos iguales y hasta el día que termine nuestro mandato somos pares”, afirmó.

Al repudio se sumaron los radicales Martín Arjol y Pablo Velázquez, quienes fueron compañeros de Florindo antes de que abandonara el espacio para tener su bloque unipersonal. “Acompañamos y rechazamos cualquier tipo de descalificación”, afirmó Arjol.

Si bien al momento del repudio Florindo ya no se encontraba en el recinto, la pelea podría continuar la próxima semana, cuando los integrantes de la Comisión de Tránsito y Transporte, funcionarios de la municipalidad y Vialidad, se reúnan en la exruta 213 y Cabo de Hornos para conversar con los vecinos y comerciantes sobre el proyecto en cuestión.

SGF