Día del Trabajador Municipal: Daniel Arce y un reconocimiento a su desempeño a lo largo de 25 años de la mano de quien lo vio llegar

Esta fecha se celebra en conmemoración del 8 de noviembre de 1959, cuando se constituyó la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (COEMA), la organización sindical que agrupa a todas las Federaciones de Trabajadores Municipales de las provincias.

Daniel Arce nació en Posadas el 27 de enero de 1964, siendo Los Aguacates el barrio que lo vio crecer.

En 1991 se recibió de ingeniero en la Universidad Nacional del Nordeste y regresó a nuestra capital provincial en busca de trabajo. «Mi padre conocía al presidente del Concejo Deliberante de ese entonces, Julio Roberto Daviña. Le dijo que tenía un hijo que se había recibido y que quería trabajar y fue quien me abrió las puertas en la Municipalidad», recordó Daniel Arce durante una entrevista con Misiones Online.

«Hay que tener una gran vocación de servicio. El empleado municipal quizás no sea bien mirado por toda la sociedad, pero la tarea que realiza es titánica y la verdad es que agradezco a todos mis compañeros municipales desde el lugar en el que me tocó trabajar porque no puedo más que decir y dar mis palabras de agradecimiento».

Dos décadas y media más tarde, Julio Roberto Daviña fue quien recibió a Daniel Arce en el acto por los 25 Años de Servicio realizado por la Municipalidad de Posadas, como reconocimiento a su desempeño, tanto en el área operativa, como en la Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos.

«Cuando uno llega a los 25 años sólo piensa en agradecer. En agradecer a mis padres que me dieron la posibilidad de estudiar, hoy ya no están conmigo. A todos mis compañeros de trabajo que durante todos estos años, desde que ingresé, pude aprender mucho y ahora de grande poder enseñar todas esas cosas que me enseñaron», resaltó Arce.

Para finalizar, puntualizó: «Todos los empleados municipales debemos estar al servicio de la gente. Nuestro patrón y el que nos paga el sueldo es el vecino, y debemos estar permanentemente al servicio de ellos y trabajar como lo venimos haciendo, con voluntad, a veces con pocos recursos, pero siempre poniéndole el corazón al trabajo».

AVD