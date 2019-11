Safrán: “La caída de la coparticipación nos afecta, pero nos encuentra mejor parados que a la mayoría de las demás provincias”

El secretario de Hacienda de la Provincia, Adolfo Safrán, destacó que el orden financiero mantenido en Misiones en los últimos 15 años y la decisión de no haber tomado deuda en dólares permitió a la provincia seguir pagando sueldos en tiempo y forma e invertir en obra pública, educación y salud aun en tiempos de crisis. Estimó que el próximo Gobierno nacional buscará reactivar la economía y bajará tasas de interés, para lo cual sería necesario sostener el cepo. Afirmó que la Provincia seguirá reclamando por los fondos que dejó de percibir por la reducción de IVA y Ganancias.

Adolfo Safrán, secretario de Hacienda. Radio República

Para Adolfo Safrán, una de las fortalezas que presenta Misiones es su orden financiero, lo que le permite enfrentar con mejores herramientas la crisis económica que atraviesa el país y la caída en la distribución de fondos coparticipables que se viene registrando producto de una menor recaudación y –más recientemente- por causa de las reducciones de IVA y Ganancias dispuestas por decreto presidencial.

“Tenemos las finanzas muy ordenadas, no es mérito exclusivo de esta gestión sino de los últimos 15 años de gobierno de la renovación. Fue un acierto no haber tomado deuda cuando todas las provincias salieron al mercado de capitales. En 2016 y 2017 teníamos ofertas de distintos lugares con créditos preaprobados de 100 o 200 millones de dólares que si los hubiéramos tomado hoy nos hubieran comprometido las finanzas”, afirmó en diálogo con Radio República.

Advirtió que la reducción en la coparticipación –medida en términos reales- afecta a la Provincia pero “nos encuentra mejor parados que otras provincias que ya estaban al límite, eso permitió que pudiéramos seguir con inversiones en obra pública, programas de salud y educación”, dijo.

Remarcó que el procedimiento que estableció el Gobierno nacional para acatar la cautelar de la Corte Suprema que lo obligó a compensar a las provincias por la coparticipación perdida a partir de los decreto de IVA y Ganancias, dio lugar a compensaciones que no llegan al 30% de los fondos perdidos por las provincias.

“El Gobierno nacional se presentó ante la Corte y dijo que cumpliría con la devolución del IVA, pero argumentó que no correspondía compensar por la reducción de Ganancias porque se trataba solamente de un diferimiento, porque lo que no se recaudaba estos meses se iba a recaudar con la declaración jurada que opera el año que viene. Entendemos que no es así porque los resultados financieros son por año fiscal y un diferimiento genera perjuicio fiscal este año”, dijo. “La provincia hizo una presentación a Hacienda que afirma que con Ganancias hay un incumplimiento de la cautelar por parte de Nación y se pide que efectúe las compensaciones correspondientes”, agregó.

Anticipó que Misiones también haría una presentación similar respecto al IVA, pero para ello habrá que esperar hasta fines de noviembre cuando se podrá conocer el monto exacto de la afectación que sufrieron las provincias por la quita de IVA a productos básicos establecida por decreto del presidente Macri.

Parta avanzar en la cuestión, la Comisión Federal de Impuestos (CFI) pidió actuar como organismo de verificación de los montos calculados por Nación para determinar si los montos con los que Nación compensó a las provincias son correctos. Safrán destacó hay buena predisposición del Gobierno nacional en buscar una solución al tema.

Lo que vendrá

Para Safrán, el problema fundamental que tiene la economía argentina es la confluencia de una recesión prolongada con una inflación creciente. “La estanflación es lo más pernicioso que hay”, consideró.

Estimó que el próximo Gobierno nacional tendrá como principal objetivo salir de la recesión y para ello aplicará medidas que apunten a reactivar el consumo y a bajar tasas de interés para reactivar el crédito. “Se va a generar una sensación de la economía se va a empezar a movilizar”, pronosticó.

El secretario de Hacienda de Misiones no ve condiciones que hagan posible eliminar el cepo. “Creo que va a ser necesario la continuidad del cepo es la herramienta que va a permitir desarmar las Lelic y bajar tasas de interés y a partir de ahí, con el mercado financiero más ordenado en esos dos aspectos se podría pensar en levantar o aliviar el cepo”.