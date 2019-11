Empleados de las seis sucursales de Ribeiro en Misiones en situación crítica, le piden la renuncia y pagar indemnizaciones en cuotas

El secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio de la capital misionera, Agustín Gómez, dijo que en conjunto con los cuatro gremios de Comercio de la provincia están buscando el diálogo con los directivos de la empresa a nivel nacional. Señaló que hasta ahora la situación es complicada porque están cobrando sus sueldos en cuotas, no le están haciendo los aportes de la obra social y ahora le ofrecieron un acuerdo con una indemnización menor a lo que corresponde y pagarla en cuotas.

En diálogo con Misiones Online, Agustín Gómez, indicó que el gremio de esta capital se está encargado de atender la problemática de los trabajadores de las dos sucursales de Posadas y una de Apóstoles (30 empleados en total), sin embargo Ribeiro tiene casas en Oberá, Eldorado y San Vicente que se están encargando las sedes sindicales que les corresponde y también en conjunto están buscando una solución a esta problemática.

«La situación es la misma en todas las sucursales, y en las 85 del país. Están cobrando sus haberes en tres cuotas, llegaron a cobrar en cinco», detalló Gómez, quien recordó que con la empresa hay un procedimiento preventivo de crisis donde se acordó pagar el aguinaldo en cuotas y no pagar las paritarias. Sin embargo, señaló que no acordaron que paguen los sueldos en cuotas y que dejen de pagar el aguinaldo como lo están haciendo. Agregó que en la última semana comenzaron a ofrecer una indemnización que es menos de la mitad de lo que le corresponde al trabajador y en 12 cuotas.

Asimismo manifestó que pretenden hacerle firmar a los empleados un acta con escribano y no una carta de despido, que de ser despedido, el empleado no podrá acceder a fondos de desempleos que otorga el Estado.

«Entre los cuatro sindicatos de la provincia elevamos una denuncia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia y se hicieron audiencias», dijo. Contó además que los empleados tienen miedo de realizar alguna manifestación ya que en sucursales de otras provincias que llevaron adelante esta medida, cerraron los locales.

«Si les despiden haremos denuncias, iremos a la justicia y todo lo necesario», afirmó el sindicalista. En la misma línea comentó: «Yo me comunico permanentemente con autoridades de la empresa a nivel nacional y me dicen que la situación sigue siendo crítica, pero no hablan de cerrar y me dicen que no es esa la idea», señaló Gómez quien indicó que el trabajador aguanta porque no hay ofertas laborales.

Cierre de locales a nivel nacional

Cabe recordar que durante la segunda quincena de octubre la empresa Ribeiro firmó a nivel nacional un preventivo de crisis ante el cierre de las sucursales ubicadas en Arrecifes y Casilda.

En estas ciudades, durante los últimos once meses los empleados recibieron el suelo en cuotas y hace cinco entraron en proceso preventivo de crisis obteniendo el beneficio de no pagar cargas sociales.

La empresa reunía 85 sucursales en Argentina. En total son 1.500 los empleados que tiene la empresa distribuidos en 18 provincias en todo el país.

Hasta el momento cerraron 20 locales distribuidas en Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Salta, y despidieron a un total de 1200 empleados.