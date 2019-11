Del misionero que relató el gol de Maradona desde mitad de cancha: “el periodismo deportivo es una hermosa escuela”

Jorge Balanda fue el narrador del increíble gol que hizo Maradona en Posadas, el 9 de mayo de 1992 en cancha de Guaraní. “Recién con el tiempo me di cuenta de lo que significó”. En el Día del Periodista Deportivo, Misiones OnLine recrea aquella tarde mágica de la mano de un referente de la profesión que se mantiene muy vigente.

Corría el 9 de mayo de 1992 y Misiones sufría la invasión maradoniana con toda su liturgia a cuestas. Eran épocas difíciles para el 10 porque purgaba una suspensión por dóping y mientras esperaba el regreso a las canchas, encabezaba un programa denominado “Sol sin Drogas” que buscaba concientizar en los más jóvenes sobre los perjuicios de los estupefacientes. Y fue así que “el Dios del fútbol” desembarcó en el estadio de Guaraní para jugar un partido a beneficio de los niños del hospital y cuando se terminaba el juego que convocó a glorias del fútbol misionero, “El Pibe de Oro” hizo jueguitos y sacó un zapatazo que se clavó en el ángulo del arco que da a espaldas de la mítica tribuna César Napoleón Ayrault. “Fue un momento especial en mi vida periodística porque Diego es Diego y en ese momento fue especial para él porque estaba en plena suspensión y en plena campaña de Sol sin Drogas y vino a jugar a Posadas, el partido que ya se terminaba y aparece esa genialidad”, lo resume hoy Jorge Balanda, el posadeño que relató aquella jugada antológica, transmitiendo en vivo para canal 12, “único canal que transmitió en vivo”.

Con 40 años en la profesión, Jorge Balanda, confeso hincha de Racing, admitió que en septiembre de 1979 le picó el bichito del periodismo deportivo. “Son 40 años ya y comencé porque siempre me gustó el deporte, de chico iba a la cancha. Vivía cerca de la cancha de Brown y como jugaba muy mal al fútbol, me corrí detrás del alambrado”. Otro dato que explica ese comienzo está vinculado a su tío, el cantinero del club “entonces entre una gaseosa y un sándwich, miraba los partidos de las inferiores, de la tercera y de la primera y por eso mi simpatía con los colores verdirrojos”.

El resto del recorrido de “Balanda” es bien conocido, “con el tiempo comencé a hacer radio viendo trabajar a grandes del periodismo deportivo local como Silvio Orlando Romero, Rubén Ayala Ferreira donde te dejaban leer un cablecito, cortito y nada más”. Más tarde se convirtió, junto a Carlos Lucero, en los dueños del prime time de los domingos con el clásico “De la Tribuna”, que se emite en canal 12 de Posadas. “Hace 37 años que estamos al aire con ese programa y todavía no aprendí”, comenta rememorando grandes íconos del periodismo deportivo en la tierra colorada.

Testigo privilegiado del gol de Maradona

A los 60 años, Jorge Balanda mantiene su rutina semanal preparando el programa del domingo, asistiendo a las canchas y buscando aggiornarse a los tiempos de redes sociales y viralización. Y es precisamente esa vorágine la que casi no le permitió disfrutar de aquella tarde histórica en Villa Sarita. “Recién con el tiempo me di cuenta del valor que tuvo haber relatado ese gol, es como los libros que cuando se ponen amarillos uno se da cuenta de lo que valen”.

¿Y cuándo te diste cuenta?

“Creo que a los tres o cuatro años de ese partido me llamaron del diario italiano Corriere Della Sera, porque iban a incorporar el video del gol dentro de un homenaje a Diego Maradona. Y después, con la aparición de las redes sociales, ese gol está en todas partes y en todos los idiomas”.

¿Es el momento más especial de tu carrera?

“Fue especial para mí haber estado allí, pero si tengo que ponerlo en una escala, yo como misionero me emocioné mucho más con el ascenso de Luz y Fuerza a la Liga Nacional de Básquetbol o con los ascensos de Guaraní que me tocó relatar y también comentar y también los ascensos de Crucero. En definitiva, cuando había participación de misioneros era especial para mí y para mucha gente”.

¿Cómo te llevás con la tecnología en tu profesión?

“Es difícil adaptarse a los cambios tecnológicos, a las redes sociales, pero hay que estar abierto y entender que hay una nueva comunicación, por eso en nuestro programa incorporamos jóvenes para dale la impronta que exigen los cambios”

¿Qué es el periodismo deportivo para vos?

“El deporte me permitió conocer casi todo el país siguiendo a equipos misioneros. Así conocí gente, economías regionales, conocer otras realidades y eso te da un panorama mucho más amplio y eso me permitió también especializarme en el periodismo vinculado al agro. Por eso creo que el periodismo deportivo es una hermosa escuela”

¿Cambió la manera de hacer periodismo deportivo con relación a cómo trabajan ustedes en sus inicios?

“Lo que trato de inculcarle a los nuevos periodistas deportivos que se nutren mucho de las redes sociales, que el copiar y pegar a veces se copia y se pega mal. Es mejor ir a ver. Pero son tiempos difíciles, porque ya no hay tiempo para el café, para el bar, donde uno pueda reunirse con el dirigente y encontrar información adicional, chusmear algún dato que tanto le gusta a la gente. Ese tiempo se perdió porque ahora lo consume la computadora”

Para finalizar el diálogo con Misiones Online, Jorge Balanda dejó una reflexión justo en el día del periodista deportivo: “A veces se minimiza la tarea del periodista deportivo y es una profesión que te obliga a trabajar toda la semana, no tenés domingos, no tenés feriados. Cuando todos están compartiendo un almuerzo familiar, vos estás en la cancha y la familia sufre todo eso. Por eso valoro también a los dirigentes, porque sin dirigencia no hay deporte”.

DG EP