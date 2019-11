Colonia Paraíso: se incendió su vivienda, perdió todo y pide ayuda

El siniestro ocurrió el domingo por la madrugada y las llamas se habrían iniciado por un cortocircuito. “Lo único que me quedó fue la ropa puesta”, señaló la damnificada Elaine Day.

Elaine Day- Radio Libertad

Una ciudadana de la localidad de Colonia Paraíso, departamento de San Pedro, perdió todo lo que tenía luego de que la vivienda en donde residía ardiera en llamas durante la madrugada del último domingo.

El siniestro inició alrededor de las 3 am y se originó por un desperfecto eléctrico en una heladera. “Me desperté y me di cuenta que se había cortado la luz, pero había una claridad debajo de la puerta. Salgo a mirar y veo que la pared detrás de la heladera se estaba prendiendo fuego”, relató Eliane Day, propietaria de la casa.

Elaine narró en Radio Libertad que cuando advirtió la situación en la que se encontraba salió afuera a pedir ayuda “desesperadamente” sus vecinos y reveló que no pudo llamar a los bomberos porque en esa zona no tienen señal para el teléfono. “En 20 minutos se consumió todo. Cuando llegaron los bomberos ya no había nada que hacer”, detalló.

Antes que las llamas acabaran con todo, la víctima logró recuperar algunos documentos personales, pero el resto de sus pertenencias se perdieron. “Me quedé únicamente con la ropa puesta”, indicó.

“Ahora estoy viviendo con mi hija que tiene una casita al fondo de mí terreno. Estamos haciendo una piecita para que me pueda quedar con mi otra hija de 7 años hasta que podamos reconstruir nuestro hogar”, explicó.

La entrevistada señaló que los vecinos han colaborado con ella estos días con distintas donaciones. También precisó que necesita volver a levantar su vivienda y por eso solicita materiales. Los que puedan colaborar con ropa y elementos pueden acercarse al domicilio ubicado frente al registro de las personas de Colonia Paraíso.

L.D