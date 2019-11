“Un piropo está categorizado según ley como un acto violento”, recordó un abogado

Mariano Antón, abogado y docente especializado en temas de violencia señaló que con la actualización de Ley 26485, una diferenciación de connotación sexual hacia una mujer en la vía pública está categorizado como violencia. Instó a que desdelas escuelas se inculque el resto y la no violencia, especialmente contra la mujer.

Mariano Anton. Radio República

Para el abogado docente, Mariano Anton es importante aprender identificar las situaciones de violencia y entender que el hecho de que una conducta no sea calificada como delito no significa que no sea violencia.

“Hay que saber identificar las situaciones de violencia, cuando hablamos de violencia en general y en particular hacia la mujer, generalmente lo asociamos con dos dimensiones una que tiene que ver con gritos, menosprecios y humillaciones e indudablemente con las lesiones físicas y cuando se hace visible los procesos de humillación (…)Cuando vemos que se da el menosprecio verbal o la física significa que no hemos detectado otros tipos de violencia extrema desde el inicio”.

En el ámbito de lo público se ha detectado que muchas de las prácticas que antes no eran analizadas como conductas violentas hoy sí se catalogan como tal. “Que una conducta no sea calificada como delito no significa que no sea violencia, por ejemplo en el tema piropo, una diferenciación de connotación sexual hacia una mujer en la vía pública hoy en la actualización de la Ley 26485 está categorizado como un acto violento”.

Afirmó que la Ley 26485 lo que también ha permitido es que aquellos que trabajan en los diferentes sistemas educativos, de salud y sociales es identificar de manera sencilla las distintas manifestaciones de violencia como la simbólica, que son el primer dato a comenzar a registrar que implica la reproducción de modelos estereotipos y practicar de publicidad que asigna roles determinados a géneros en particular, luego la psicológica, en ámbitos particularizados como las del área de salud, educativas y las institucionales.

Precisó que los roles arraigados también son una forma de violencia. “Ahora la escuela está siendo más sensible a esta mirada de involucrar al papá, desde los guardapolvos rosa para nenas y azul para nenes hasta los juegos. Hay muchos profesores de educación física porque los mismos alumnos quieren jugar nenas al futbol y varones al voleyball. Ese determinismo que teníamos antes hoy lo están poniendo en tensión con los profesores”.

Medios de comunicación

Hace tres años atrás, precisó que la situación era más dura respecto a los medios. “No puedo dejar de creer cómo cuando relatan la noticia e olvidan que en ese proceso de relato hay familias y personas, todo su círculo cercano sabe de quién es. Es increíble cómo cuentan detalles que no contribuyen a nada en este tipo de procesos. Se olvidan del dolor”