Pedro Brittez: el joven cantante misionero que conquista las redes sociales con su estilo urbano presentó su nuevo video clip

El artista estrenó su nuevo single “Soltero” producido Musicalmente por Cristian Kriz productor de Julian Serrano, J-mena, entre otros. El video musical fue dirigido y producido por Team Jota y rodado en la ciudad de Buenos Aires.

“Estoy en el mejor momento de mi vida, disfrutando de las cosas que me pasan artísticamente, con shows a lo largo del país, no tengo tiempo para una relación estable, hoy es difícil confiar y entregar todo el amor a una mujer, prefiero estar “Soltero”, pasarla bien, gozar del cariño de la gente que me sigue, salir a bailar con amigos, disfrutar de mi familia y de lo que me pasa, Cristian y su equipo entendieron perfectamente mi idea de dejar plasmada una canción para los hombres que se sienten rodeados por mujeres interesadas, ahora que uno está en un buen momento quieren volver, hay una sola oportunidad en la vida, si no la aprovechaste, no insistas”, dijo el artista

El video clip fue publicado el 5 de noviembre en el canal oficial del cantante misionero y la canción se encuentra en todas plataformas y tiendas digitales.

Pedro es el artista principal de la fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate y se estará presentando este viernes con sus bailarinas y todo su equipo este ocho de noviembre con muchas sorpresas en el escenario.

También estará cantando el sábado 9 de noviembre en el escenario mayor del MovilFest en la cascada de la costanera de Posadas, mismo escenario donde tocarán artistas como Jimena Barón, Agustín Casanova, y V-One. Los misioneros podrán disfrutar de verlo cantar en vivo esa misma noche

La carrera musical de pedro va creciendo día a día y esta rodeado de gente con mucho talento y con pasión por lo que hacen.

Su chica ideal

“Que tenga la misma pasión que yo, con la misma explosión de arte que tiene mi alma, que sea sincera buena y sencilla, y que sepa entender mi trabajo” lo demás es superficial.