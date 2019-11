La rectora de la UNaM denunció que desde junio le adeudan $50 millones para pagar la luz, agua y otros gastos

La década de la Universidad Nacional de Misiones, Alicia Bohren cuestionó que hasta la fecha no hayan recibido el pago por concepto de gastos de funcionamiento que incluye el pago de servicios, viáticos, entre otros.

Alicia Bohren. Canal 12

Anunció que se reunieron con los decanos de las diversas facultades y analizaron la situación de adeudamiento que se les tienen desde la Secretaría de Políticas Universitarias en relación a los gastos de funcionamiento, cuyo último importe fue recibido en junio.

Señaló que es un monto alrededor de 50 millones de pesos y precisó que el 90% de los gastos de la universidad va en salarios y el 10% en esta partida, pero que ese dinero se distribuye conforme al número de facultades y necesidades.

Lamentó que en algunas facultades ya no se cuenten con recursos, en especial aquellas que cuentan con más equipamiento. “Al no recibir este dinero, se deben recortar viáticos y se dejan de pagar algunos servicios y se sostienen las políticas de inclusión social y académica”.

Destacó la donación que recibieron desde el Gobierno de la Provincia en relación con productos alimenticios para el comedor universitario. “Por día damos alrededor de 25 mil bandejas en todos los comedores, la mayor demanda es al medio día. Señaló que solo en el de la calle Feliz Bogado hay uno 1600 al medio día y 600 en la noche, así como un crecimiento de la demanda”.

“Esos aportes son una muestra de la magnitud de necesidad”, afirmó.

Precisó que les queda solo un mes de las cuestiones administrativas y que preveían debido al bajo presupuesto y relegaron mantenimiento y renovación de vehículos y sanitarios por otros gastos.

“Estamos pidiendo que se homologue al 60% del presupuesto. Yo he tenido reuniones con el secretario, él entiende la situación, pero no hay dinero. Estamos en las mismas circunstancias. No es un problema solo de la UNaM, sino del sistema educativo”.

La titular de la UNaM manifestó que no pensaban llegar a esta situación. “Creo que el ultimo monto del FMI que no fue desenvuelto era lo que ha generado esta situación”.

Lamentó la reducción de presupuesto para investigaciones y publicaciones en revistas internacionales. Informó que el anteproyecto de presupuesto está en el Congreso y pidieron entre el 54% y 58%.