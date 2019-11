Buenos Aires: un hombre golpeó a su pareja en el subte, la dejó inconsciente y los pasajeros retuvieron al agresor

Ocurrió el martes por la tarde en la estación Scalabrini Ortiz de la Línea D en Buenos Aires. El agresor fue demorado por la policía y la víctima trasladada en ambulancia.

Un hombre golpeó a una mujer hasta dejarla insonsciente en la estación Scalabrini Ortiz, de la Línea D de subte, en plena luz del día. Al parecer el hombre que le dio una golpiza había mantenido una discusión con la mujer. Los pasajeros retuvieron al agresor y lo entregaron a la Policía, que si bien lo demoró no dispuso su detención.

A través de las redes sociales, se viralizó un video donde se ve como un grupo de personas se interponen en defensa de la víctima e increpan al agresor. El hombre, se defendió y dijo: “Yo soy el que me banco la violencia, boluda”.

En ese momento, una persona quiso alejarlo de la persona desmayada y el hombre lo increpó: “¿Qué carajo te metés?”. Luego intervinieron tres hombres para contenerlo contra una de las paredes de la estación. Una de las mujeres le pregunta: “¿Vos te diste cuenta que la dormiste?”. A lo que el agresor respondió con una insólita justificación: “Fue sin querer”.

El video fue difundido por Vanesa Spera en su cuenta de Instagram. Enseguida se replicó en Twitter donde duplicó las vistas. “El hombre estaba hablando con la chica, sin gritar se decían cosas como ‘si me voy, me vas a extrañar’, ‘entonces me voy’, cosas así”, contó la mujer que compartió la filmación a Infobae.

Además, dijo que “antes de que el subte arranque, él le da una piña, la chica no se defiende y es golpeada de nuevo”. El hecho provocó la reacción de varios pasajeros, pidieron que subte se detenga para acudir en ayuda de la mujer atacada. “La chica estaba desmayada, fuimos a agarrar al tipo para que no se retire del lugar”, añadió.

“Todos los que estábamos en el subte, hombres y mujeres, salimos a defenderla”, afirmó Spera. La policía demoró al atacante y a la mujer la trasladaron en ambulancia. “Este episodio terminó relativamente bien porque todos nos metimos, estamos tomando conciencia. Es importante meterse porque podemos salvar vidas. El ‘no te metes’, no va más”, escribió en su Instagram.

Asimismo, fuentes de la Policía de la Ciudad informaron que al hombre lo retuvieron los pasajeros, pero al hacer la consulta con Fiscalía “no se dispuso la detención”.



Fuente: Radio Mitre