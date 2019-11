Se realizó el Acto de Colación SIPTED 2018-2019 en Eldorado

El día sábado 2 de Noviembre el IPAC participó del Acto de Colación del SIPTED realizado en el Polideportivo Municipal “Héctor Hugo Ligorria”.

En dicho Acto, el Director General de SIPTED Don Juan Ramón Da Silva, hizo entrega de 3 Becas Completas otorgadas por nuestra Institución IPAC “Instituto Privado de Alta Capacitación”, a los tres mejores promedios de la Provincia de Misiones bajo el “Compromiso de Responsabilidad Social y Educativa”, y dentro del convenio de colaboración firmado entre ambas Instituciones.

Los Alumnos merecedores de las Becas son: Leiva Nahuel Agustín, Merlo Mariana Soledad y Schieve Iris Yanina, pertenecientes al Núcleo N° 622 de Santiago de Liniers, a cargo de la Asistente Lapp Belén.

Además, en dicho Acto, el Director General del SIPTED destacó que el acuerdo- convenio contempla el otorgamiento del 50% de bonificación en matrícula y el 20% de bonificación en las cuotas de toda nuestra propuesta educativa terciaria, no universitaria, a todos los colaboradores del sistema, sus familiares directos y a todos sus egresados en general.

En representación del IPAC estuvo presente la Coordinadora Académica y Administrativa de la Sede Eldorado Téc. Sup. Sara Sofía Filipoff, los Docentes Prof. Roxana Carolina Mendez, Prof. / Téc. Sup. Jorge Daniel Barua, M. y C.P. / M.M.O Juan Alberto Butvilofsky, Téc. Sup. María Eugenia Duarte y las Bedeles María de los Ángeles Segovia y Romina Belén Correa.

CP GS