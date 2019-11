Posadas: un taxista encontró una billetera con dinero en la calle, hizo una campaña para ubicar a su dueña y le devolvió sus pertenencias

Manteniendo sus valores firmes, Antonio Pablo San Martín, un policía retirado que se desempeña como taxista encontró las pertenencias de Silvana Horodeski en las inmediaciones de la Avenida Brown y Yerbal, no dudó ni un minuto y emprendió la búsqueda de la dueña a través de redes sociales. «Siempre hay que pensar en cómo se sentirá la otra persona y yo decía pobre chica debe estar preocupada por su dinero», dijo.

Silvana Horodeski no pensó que su viaje en taxi se convertiría en una pesadilla, cuando por casualidad, al guardar el cambio pagado en su trayecto, su billetera que contenía 5.000 pesos, todos sus documentos , carnet de obra social y sus tarjetas de crédito se cayeron cuando ella bajó del vehículo, entre las avenidas Brown y Yerbal en Posadas.

Al llegar a su centro de trabajo fue tal su desesperación que emprendió la búsqueda de sus pertenencias, con poca fe de que estas apareciesen. «Tenía toda la plata de mi alquiler, mi documentación, me fui hasta la comisaría tercera y me dijeron que no podía registrar porque era una pérdida (…) yo no tenía fe, porque estamos pasando tiempos complicados y si alguien lo encontró, ya fue, pero una amiga me decía que debía confiar».

Lejos de su vivienda, Antonio Pablo San Martín, había acompañado a su esposa para hacerse sus chequeos médicos en el hospital, cuando se encontró con un cliente conocido que le pidió le haga el servicio de taxi. Le comunicó a su esposa que lo espere que iría a realizar un trabajo. Me pidió que lo lleve por Sancor Seguros y fue cerca de allí que encontré la billetera de la joven en una alcantarilla de rejilla, la tomé para devolverla».

Llegando a casa puso un aviso en redes sociales buscando a la dueña de las pertenencias, con la ayuda de su hija pudo poner en «público» el anuncio en Facebook y rápidamente llegó el aviso a una amiga de Horodeski, quien siente que fue un milagro y avisó a Silvana.

«Se nota que es una persona muy buena, de un humor muy buena, me recibió con su señora y compartimos unas facturas. Su esposa me comentó que él no durmió toda la noche, sino que estaba preocupado (…) en tiempos como hoy que estamos separados con tantas diferencias, emociona la parte humana que valoro y respeto».

A pesar de los desafíos económicos que atraviesa Antonio, más pudieron sus valores y cuando logró ubicar a Silvana devolvió absolutamente todo tal cual encontró sus pertenencias. Cuando se le consultó por este gesto, él afirma que es resultado de los valores que su padre le inculcó de niño.

«Siempre cuento esta anécdota. De chico éramos muy pobres, éramos 12 hermanos y una vez mi papá que trabajaba de mozo y yo lustraba zapatos en la calle, mi papá encontró un bolso con mucho dinero, yo con una sonrisa le dije: papá tenemos plata y él me miró me sonrío y me dijo: este dinero no es tuyo, lo que es tuyo es tuyo, lo que no es tuyo no lo es y hay que devolver. Lo que se gana se gana con esfuerzo».

Y es que en un contexto de crisis social, actos como los de Antonio son loable ayer a las 18 horas encontró la billetera y hoy en la mañana Silvana ya tiene sus pertenencias y esta experiencia ya convirtió a Antonio San Martín y su familia en un motivo más de Orgullo Misionero.

SPM