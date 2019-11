Día por día, las bandas que se presentarán en el Lollapalooza 2020

Todos los ojos (y los oídos) están pendientes de esta noticia. Es que el Lollapalooza empieza a develar todos los secretos de la edición 2020 y esta información es la más esperada. Si bien ya se conocían los artistas que iban a participar el próximo año, aun no se sabía qué día iba a presentarse cada uno. Ahora, el festival de festivales ya tiene la grilla definida. Así, el panorama de lo que sucederá el 27, 28 y 29 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro, queda mucho más claro.

Día por día, cada banda

Día 1 | Viernes 27

Travis Scott – Martin Garrix – Los Fabulosos Cadillacs – Brockhampton – DUKI – Madeon – Rita Ora – A Day to Remember – King Princess – LP – WOS – Denzel Curry – Yungblud – Nathy Peluso – J mena – AJR – Louta – Two Feet – Bizarrap – Fuego – La Delio Valdez – Dani – Kaydy Cain – Maye – Boombox Cartel – Cimafunk – Ms Nina – Feli Colina – Axel Fiks – Lucia Tacchetti – DJ Sky – Alejo y Valentin.

Día 2 | Sábado 28

The Strokes – Gwen Stefani – Armin Van Buuren – Vampire Weekend – Ratones Paranoicos – ILLENIUM – Kacey Musgraves – Litto Nebbia – Charli XCX – Jaden Smith – R3HAB – Hayley Kiyoko – El Mató a un Policía Motorizado – Rels B – Emmanuel Horvilleur – Kali Uchis – Paloma Mami – Fabiana Cantilo – Trueno – Amaia – Wallows – Yung Beef – Zoe Gotusso – Girl Ultra – Las Ligas Menores – Ainda – Ghetto Kids – D3FAI – Paco Leiva – LIMON – Louly.

Día 3 | Domingo 29

Guns N’ Roses – Lana del Rey – Cage the Elephant – James Blake – Alan Walker – Rezz – The Lumineers – Rex Orange County – MIKA – Perry Farrell’s Kind Heaven Orchestra – Airbag – Lauv – YSY A – Chris Lake – Pabllo Vittar – San Holo – Emilia – Idles – Masego – The Hu – Elsa y Elmar – Natalie Perez – Goldfish – Florian – Miranda Johansen – DABOW – El Buen Salvaje – Metro Live – Reydel.

Son más de 100 las bandas y artistas de los estilos más variados. Pero sería injusto limitar la propuesta de la séptima edición del festival solo a eso. Estarán los ya clásicos Kidzapalooza (lugar especial para niños), Espacio Verde (busca estimular un mejor estilo de vida, más responsable y consciente), Rock & Recycle (de temática ecologista), arte, moda y una excelente propuesta gastronómica.

Fuente: TN