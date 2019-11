Condenaron a tres años de prisión a Santiago Silvoso, el conductor que atropelló a Macarena Mendizábal

Para el Tribunal, Santiago Silvoso cometió lesiones culposas leves. Queda en libertad hasta que la Cámara deje firme el fallo. A raíz del choque, la joven de 21 años quedó en estado vegetativo.

El Tribunal Oral Criminal N°24 condenó a tres años de prisión efectiva a Santiago Silvoso, el piloto de carreras que chocó en 2015 contra el auto en el que viajaba Macarena Mendizábal y la dejó en estado vegetativo.

Durante el proceso, se probó que Silvoso manejaba con 1,46 de alcohol por litro de sangre, el triple del máximo permitido por la ley, por lo que también se lo inhabilitó para conducir por cuatro años.

Luego del veredicto, hubo empujones, insultos y gritos entre un familiar de Silvoso, Adriana Aruj y José Luis Mendizábal, los padres de la estudiante de piscología de 21 años. «Lo que no soportamos es la falta de respeto, que se nos rían en la cara como se nos están riendo desde el primer momento», manifestó su madre al respecto.

Sobre la pena, al comienzo del Juicio la mujer dijo a TN: «Esperamos que esto sea justo, nada más». Además, remarcó que su hija permanece internada en su casa con respiración artificial y desde hace cuatro años es asistida por más de 15 profesionales.

Este martes, al conocerse la sentencia, sostuvo: «Esperaba una condena de 10 años con un dolo, porque hubo una intención por parte de este tipo».

A pesar del deseo de la familia, para el Tribunal, Silvoso cometió lesiones culposas leves, y podrá permanecer en libertad hasta que la Cámara deje firme el fallo.

Ante esta situación, Aruj consideró: «Esto es una locura. Creemos que esto no fue justo, nos queda un sabor a nada, tres años nos parece nada comparado con todo lo que viene pasando con Macarena: yo le prometí a mi hija que voy a hacer Justicia y voy a apelar a donde tenga que apelar”.

El accidente

El 5 de abril de 2015, a sus 21 años, Macarena Mendizábal fue a bailar a un boliche de la Costanera Norte. A la salida, le dio las llaves de su auto a un amigo y se sentó en el asiento del acompañante.

(Macarena Mendizábal)

A los pocos metros de iniciar la marcha, Santiago Silvoso cruzó un semáforo en rojo y chocó al vehículo con su Honda Civic, el cual conducía en estado de ebriedad.

Producto del impacto, Macarena sufrió una lesión cerebral grave y, luego de varias operaciones, quedó en estado vegetativo. Desde entonces, permanece internada en la casa de su familia con respiración asistida.

A pesar de la declaración de los testigos provistos por la defensa, que afirmaron que Silvoso manejaba «zigzagueando» y que «quedó estático» tras el choque, el acusado manifestó una versión diferente de los hechos antes del veredicto.

«Fuimos dos las personas que colisionamos y la persona que se mandó la maniobra equivocada fue otra, y esa persona no está acá», y agregó: «Todos los días pienso en este hecho, me pregunto cómo duerme tan tranquilo en su casa y no tiene la valentía de decir lo que pasó. Espero que esta persona, que me echa todas las culpas a mí, pueda dormir.

(Fuente: TN)