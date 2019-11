Arrancó el primer Mercado Audiovisual EntreFronteras en Posadas

El evento comenzó esta mañana y se extenderá por cuatro días con el objetivo de potenciar la industria audiovisual de la región, compuesta por el NEA, Paraguay Oriental y Sur de Brasil. Tendrá lugar del 5 al 8 de noviembre en el Hotel Julio César con entrada libre y gratuita.

Marisa Hassan, Radio República

Se trata de un evento organizado en conjunto por las organizaciones de trabajadores, empresas y entidades gubernamentales de fomento al audiovisual que integran la Red de Cooperación Audiovisual Entre Fronteras (Ar-Br-Py). En esta primera edición, el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM) coordina el trabajo del comité organizador.

Marisa Hassan, productora audiovisual explicó la función que vendría a cumplir el Mercado Audiovisual: “Un mercado audiovisual, como en un mercado conceptualmente hay gente que compra y gente que vende. En este caso hablamos de lo audiovisual, entonces, es un lugar donde tenemos contenidos, proyectos, formatos para vender, para coproducir, para conseguir inversores y del otro lado tenemos personas interesadas en adquirir esos contenidos, en asociarse para coproducir y generar nuevos proyectos. Nosotros lo que hacemos es traer a esos compradores para que estén en contacto con lo que producimos”.

El Mercado Audiovisual EntreFronteras apunta a trabajar en conjunto con productores audiovisuales tanto de Misiones, como de otras provincias argentinas, de Paraguay y Brasil.

El Hotel Julio César (Entre Ríos 1951) será el lugar donde se desarrollen las mesas de vinculación, reuniones 1 to 1, sesiones de pitch (presentación breve ante player), foro de coproducción, consultorías jurídicas y conferencias.

Como resultado de la convocatoria realizada por los organizadores fueron seleccionados un total de 29 proyectos, de los cuales 24 corresponden al cupo de las tres regiones y cinco participan invitados por la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI), Gramado Film Market, NordesteLab, el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos y el IAAviM (primera ficción de un realizador mbya guaraní, proyecto en desarrollo).

Al Mercado Audiovisual EntreFronteras asistirán players de destacadas empresas de la región, entre ellos se encuentra Silvana D’Angelo, CEO de Glowstar Media, compañía de distribución internacional con un extenso know-how en todas las etapas de la gestión comercial de proyectos originales, formatos y producciones; Nicole Baler, Content Development Manager de Viacom International Studios, una de las productoras más grandes de habla hispana en el mundo que maneja marcas como Telefé; Lilian Beriro, gerente de Adquisición de Contenidos y PR en Qubit TV (Argentina y Uruguay); Denise Jancar, CEO de Promevere, distribuidora internacional de contenidos con sede en Brasil; Andrea Paola Suarez, socia de Jaque Content, compañía argentina con oficinas en el país, México y Estados Unidos, desde donde se desarrollan proyectos para cine, Tv y plataformas digitales. También estarán participando, Juliana Moreira de Souza, responsable de Operaciones y Desarrollo de Negocios en América Latina de Under the Milky Way, compañía que se dedica a la gestión de derechos internacionales y de distribución global en las plataformas VOD; Agustina Lumi, coordinadora de Contenido de Cine.ar Tv y Cine.ar Play; Néstor Amarilla Ojeda, miembro de la Red de Distribución Cinematográfica Latinópolis; y Tamara Terashima, gerente de Marketing y Operaciones de Life Films Distribuidora.

Programa

Dia 1: Martes 05 de Noviembre - Por la tarde: 14.00 hs. Apertura de Acreditaciones ANTESALA - SALÓN CAOBA 15.00 a 19.00hs. Taller de pitch destinado a los productores de los proyectos seleccionados (actividad cerrada) SALÓN ESPEJOS + SALÓN CAOBA 19.00 a 20.00hs. Charla sobre pitch (abierta al público) SALÓN CAOBA 18:00 a 20.00hs. Reunión interna de la Red de Cooperación Audiovisual EntreFronteras. SALÓN BORDEAUX - Por la Noche: 21.00Hs. Cena de camaradería entre productor@s. SALÓN BORDEAUX Dia 2: Miércoles 06 de Noviembre - Por la mañana: 09.00 hs. Apertura de Acreditaciones. ANTESALA SALÓN CAOBA 09.30 hs. Apertura formal (abierta al público). SALÓN CAOBA - Presentación de la Red Audiovisual EntreFronteras -RAEF-. - Firmas de Actas Complementarias. - Presentación del Mercado Audiovisual EntreFronteras -MAEF-. - Lanzamiento convenio IECINE - IAAviM. - Firma convenio Polo Córdoba - IAAviM. - Palabras de bienvenida del Gobernador de Misiones 10.30 a 12.00 hs. Desayuno de trabajo institucional RAEF. (actividad cerrada con invitación) SALÓN VITRAUX 10.30 a 12.30hs: Encuentro de coproducción entre productoras AEF (actividad cerrada con invitación). SALÓN CAOBA 12.00 a 14.00hs: - Break para almuerzo (actividad cerrada). SALÓN ESPEJOS - Por la tarde: 14.00 a 18.00hs: Sesión de Pitch + Showcase de productoras (actividad cerrada con invitación). SALÓN CAOBA 14.00 a 18.00hs: Consultoría Jurídica sobre Coproducción (actividad abierta con reserva previa). HALL DE ENTRADA 14.00 a 17.00hs: Mesas de trabajo RAEF. (actividad cerrada) SALÓN VITRAUX Mesa 1: Distribución y Exhibición. Mesa 2: Tránsito Laboral entre las fronteras. 17.30 a 18.30hs: Panel 1 (abierto a todo público). “Presentación del Observatorio del Sector Audiovisual e Infocomunicacional - Desarrollo del Sector Audiovisual Argentino en el ecosistema digital global”. SALÓN ESPEJOS - Germán Calvi - Lucrecia Cardoso - Modera: Marcelo Rodríguez. Marandú Comunicaciones 18.30 a 19.30hs: Panel 2 (abierto a todo público). “Coproducciones y Negocio Internacional - La oportunidad de America Latina”. SALÓN ESPEJOS - Silvana D’Angelo, presidente, Glowstar Media (Argentina) - Denise Jancar, CEO, Promovere (Brasil) - Paola Suárez, socia-productora, Jaque Content (Argentina) // Presidenta APAC - Néstor Amarilla Ojeda, productor cinematográfico, Amamos Cine y Latinópolis (Paraguay) - Modera: Fabricio Ferrara. Int'l Business Director - Prensario International 19.30 a 20.30hs Panel 3 (abierto a todo público). "Políticas Públicas Audiovisuales para pensar la integración regional". SALÓN CAOBA - Beto Rodrígues (FUNDACINE, RS, Brasil) - Ana Martini (Mesa del Audiovisual Paraguayo) - Zeca Brito (IECINE, RS, Brasil) - Marilha Naccari (FAM/PANVISION, SC, Brasil) - Axel Monsú (IAAviM, Misiones, Argentina) - Modera: Marisa Hassan (IAAviM, Misiones, Argentina) - Por la Noche: 21.00hs: Coctel “Noche Argentino-Paraguaya” (actividad cerrada). PLANTA BAJA Salón Multicultural Costanera. IV Tramo. Dia 3: Jueves 07 de Noviembre - Por la mañana: 09.00 a 13.00hs: Sesión de Pitch + Showcase de productoras (actividad cerrada con invitación). SALÓN CAOBA 09.00 a 13.00hs: Consultoría Jurídica sobre Coproducción (actividad abierta con reserva previa). Dra. Virginia Juárez. HALL DE ENTRADA 09.00 a 13.00hs: Mesa de Trabajo RAEF. (actividad cerrada) SALÓN VITRAUX Mesa 3: Film Commission. Mesa 4: Calendario RAEF - Relaciones estratégicas 12.00 a 14.00hs - Break para almuerzo (actividad cerrada). SALÓN ESPEJOS - Por la tarde: 14.00 a 18.00hs: Rondas de Negocios (1 to 1) entre productoras y players. (actividad cerrada con invitación) SALÓN CAOBA 14.00 a 18.00hs: Mesa de Trabajo RAEF. (actividad cerrada). SALÓN VITRAUX Mesa 3: Film Commission. 17.30a 18.30hs: Panel 1 (abierto a todo público). SALÓN ESPEJOS “Presentación del Proyecto Red Comisión de Filmaciones de Misiones: catálogo de locaciones, servicios y logística de Misiones”. Presenta: Axel Monsú. Expone: Ana Clara Miranda - Charla: “Qué es una Film Commission” - Ana Aizenberg (AR) - Ana Martini (Py) - Joana Braga (BR) - Modera: Ana Clara Miranda (IAAviM) 18.30 a 19.30hs: Panel 2 (abierto a todo público) “Plataformas y Canales - Estrategia de Contenidos y tendencias de Consumo” SALÓN CAOBA - Nicole Baler, content development manager, Viacom International Studios (Argentina) - Lilian Beriro, Content acquisitions & PR, Qubit TV (Argentina) - Agustina Lumi, coordinadora de Contenidos, Cine.Ar (Argentina) - Juliana de Souza, Digital Distribution Manager, Under the Milky Way (Brasil) - Modera: Fabricio Ferrara. Int'l Business Director - Prensario International 19.30 a 20.30hs: Panel 3 (abierto a todo público) “Oportunidades y Desafíos en el Camino de la internacionalización: el caso Jaque Content (Córdoba)”. SALÓN CAOBA - Paola Suárez, socia-productora, Jaque Content (Argentina) // Presidenta APAC - Modera: Jorge Alvarez. Presidente Polo Córdoba. - Por la Noche: 21.00hs: Coctel “Noche Argentino-Brasileña” (actividad cerrada). PLANTA BAJA Salón Multicultural Costanera. IV Tramo. Dia 4: Viernes 08 de Noviembre - Jornada completa: Inicia en Catamarán con destino a San Ignacio, Misiones. 08.30. Transfer del hotel al embarque catamarán. 09.00hs: Inicia recorrido: FAM TOUR. Participantes: players + productoras + instituciones partes. 09.00 a 11.30 hs. EMBARCADOS: “ESTAMOS TODOS EN EL MISMO BARCO” 09.00 a 11.30 hs. Espacio para Mesas de Vinculación autogestionadas (Catamarán Posadas - San Ignacio) 09.30 a 11.30 hs. Conclusiones Mesa de Trabajo RAEF. (actividad cerrada). SALÓN VIP CATAMARÁN Mesa 1: Distribución y Exhibición. CIERRE CONCLUSIONES. Mesa 2: Tránsito Laboral entre las fronteras. CIERRE CONCLUSIONES. Mesa 3: Film Commission. CIERRE CONCLUSIONES. Mesa 4: Calendario RAEF. Relaciones estratégicas. CIERRE CONCLUSIONES. 11.30 a 12.30 hs. DESEMBARQUE LIBRE 13.00 hs. Almuerzo (Club del Río - San Ignacio) 15.00hs. ENTREGA DE PREMIOS AUDIOVISUALES - ANUNCIOS - CONCLUSIONES. Brindis de Cierre. 16.30 hs. Turismo Film Commission: Peñón del Teyú Cuaré, Casa de Horacio Quiroga. Lunch Espectáculo de Luces y Sonido en Ruinas Jesuíticas de San Ignacio. Regreso a Posadas (terrestre).