Un nene de 11 años murió tras desplomarse el ascensor de su edificio

El pequeño, de 11 años, quedó encerrado junto a un amigo. Ante los gritos desesperados, pudieron salvar a uno de ellos, pero el otro cayó en picada.

Un trágico hecho tuvo lugar en la ciudad colombiana de Bogotá. Un menor de 11 años murió luego de que el ascensor en el que se había quedado encerrado se desplomara en picada.

Todo sucedió el último domingo cuando el menor se quedó atrapado junto a un amigo en el piso quinto de su edificio. Al darse cuenta de lo que sucedía los pequeños comenzaron a gritar desesperadamente.

Ante los gritos, un vecino y un guardia de seguridad lograron rescatar a uno de ellos, mientras que el otro cayó al vacío por el ducto.

El menor fue derivado de urgencia al Hospital de Kennedy, pero apenas llegó murió a causa de las heridas.

Luego del incidente se abrió una investigación y se descubrió que la fecha de vencimiento del mantenimiento del ascensor había vencido el último 25 de octubre.

En medio de su dolor, la mamá del menor responsabilizó a los encargados del edificio por la muerte de su pequeño, ya que consideró que debieron haber llamado a los bomberos en lugar de intentar salvar a los niños por su cuenta.

En ese sentido, la mujer aclaró que fueron los encargados los que forzaron las puertas del ascensor y rescataron a un niño. No obstante no pudieron sujetar a su hijo cuando saltó para tratar de ponerse a salvo. “Los celadores no están autorizados para eso”, dijo.

“La fecha de mantenimiento se venció, no le hicieron el procedimiento y se dio la tragedia con dos niños, entre los cuales estaba mi hijo”, relató la mamá del menor.

La póliza de seguros del conjunto residencial se encargará de los gastos fúnebres.

Fuente: Radio Mitre