Solá afirmó que el gobierno de Fernández no modificará su visión sobre Venezuela para negociar la deuda con el FMI

Solá abordó otro aspecto conflictivo para la agenda internacional de la futura administración: las relaciones con Brasil. El legislador peronista reconoció que se trata de un tema “espinoso y difícil” en virtud de las declaraciones del presidente Jair Bolsonaro.

“En este momento, hay una muy baja posibilidad de que Alberto viaje a Brasil. En todo caso, podemos ir otros. Brasil construye una pared que tenemos que trabajar para derrumbarla y relacionarnos porque para nosotros es vital”, declaró.

De acuerdo a su visión, en el continente no hay que construir un club ideológico. Esto quiere decir, que no hay que esperar que en cada país haya presidentes con visiones idénticas para construir lazos de unidad. A modo de ejemplo, especificó: “Uno no puede establecer la unidad solamente por la posición que se tiene sobre Venezuela, sea muy dura o no».