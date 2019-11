Mediante un Proyecto de Ley proponen que la Mediación previa sea obligatoria en los procesos judiciales

Con la finalidad de avanzar en medidas tendientes a descongestionar el Poder Judicial, brindando un acceso más económico y rápido en la solución de conflictos, disminuyendo la litigiosidad y modernizando los procedimientos judiciales, se presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que propone la mediación obligatoria en los procesos previos a la instancia judicial en la provincia de Misiones.

La iniciativa presentada por el diputado provincial del bloque renovador, Rafael Pereyra Pigerl, modifica e incorpora artículos a la Ley XII N° 19 (antes ley 4517) incorporando al sistema la Mediación como previa y obligatoria al inicio de la instancia judicial. “Con este proyecto, que elaboramos junto a la Dr. Marcela Pellegrini, propendemos a reducir el alto nivel de litigiosidad que nuestros tribunales padecen actualmente” comentó el legislador.

“Al mismo tiempo, la iniciativa intenta provocar una mayor celeridad en la solución de las cuestiones que deban ser resueltas judicialmente, ya que parte de la gran masa de juicios que abarrotan los juzgados será desviada por medio de estos métodos alternativos”, destacó Pereyra Pigerl y agregó que, “en el mes de mayo de 2019 he tenido el gusto de recibir en la Cámara a la Lic. María Inés Suarez, prestigiosa mediadora y autora de varios libros y en el tiempo compartido con ella y reflexionando sobre la mediación como medio alternativo de solución de conflictos me ha expresado que se arrepiente en no haber aconsejado hace treinta (30) años que la mediación previa debía ser obligatoria”.

Añadió que además «tenemos la obligación de recuperar el entramado social con todos los métodos posibles de resolución de conflictos, y con ello, limitar la litigiosidad innecesaria, evitando los juicios añosos que solo colapsan el Poder Judicial y dividen la sociedad innecesariamente; es decir que a partir de la sanción del presente proyecto en nuestra Provincia se dejará la Mediación Voluntaria para transformarse en Pre Judicial y Obligatoria«.

La modificatoria de la Ley XII N° 19 incorpora métodos más promisorios para la resolución de disputas ya que promueve el empoderamiento de las partes en conflicto y facilita la continuidad de los vínculos al perseguir una solución mutuamente acordada. Entre las fortalezas encontradas en los procesos de mediación para alcanzar acuerdos, se destaca la celeridad para solucionar reclamos.

Algunos datos que aportan antecedentes para saber sobre el Proyecto de Ley de Mediación Obligatoria:

• El Proyecto de Ley D-53178-19 establece un procedimiento de mediación previa y obligatoria a la instancia judicial. En Argentina existen varias leyes que establecen la mediación previa y obligatoria antes de recurrir a la vía judicial. Existe como fuente la Ley Nacional N° 26.589 sancionada el 15 de abril y promulgada el 3 de mayo de 2010.

• La Comisión Nacional de Acceso a la Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2016, informa que en la Provincia de Entre Ríos que la incorporó en el año 2008, se verificó a través de estadísticas el desarrollo favorable de este instituto atento la cantidad de acuerdos celebrados y la disminución de la litigiosidad judicial. La misma Comisión Nacional publica un informe sobre diagnóstico de la mediación en la que informa que de los expedientes remitidos a mediación sólo regresaron al sistema judicial de los tres fueros el 37,1% y se ha ejecutado a pedido de las partes sólo un 1,8% de los acuerdos.

• Quedan materias excluidas como la acción de amparo, habeas corpus y las quiebras y concursos, entre otros.

• El proyecto también habilita al Juez que en cualquier etapa de la causa y cuando lo estime conveniente, pueda enviar a los litigantes a mediación.

EP/E.J.