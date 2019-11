La directora de la Epet N° 20 de San Pedro descartó que los alumnos hayan consumido droga y alcohol en el establecimiento

La acusación la hizo la madre de un alumno.

Norma Datschke-Radio Libertad

El establecimiento educativo de la Escuela Provincial de Educación Técnica (Epet) 20 de San Pedro se vio revolucionada por una queja de parte una madre de un alumno, quien dijo llamarse “Gabi” y que aseguró que los estudiantes consumen droga y alcohol en el establecimiento. A raíz de eso, Norma Datschke, directora de la institución, manifestó su descontento sobre las acusaciones hacia su persona.

El mensaje que llegó a Radio Libertad de parte de Gabi fue “Los chicos en ese lugar se drogan, fuman y toman”, y añadió que “la directora nunca esta, no va a la escuela”

“Realmente me apena mucho y me llama la atención porque como directora siempre estoy en la escuela. En algún momento si tengo que ir a hacer trámites fuera de la escuela, tanto lo que se hace en Posadas, como lo que hace falta comprar acá en San Pedro, pero trato de estar acá”, indicó la directora del establecimiento.

En la entrevista, Norma Datschke aclaró que ella es el único directivo con que cuenta el establecimiento y a raíz de eso debe realizar viajes hacia Posadas para agilizar los trámites de los estudiantes, como también comprar los insumos para los chicos.



Sobre las acusaciones de que nunca se encuentra en la escuela dijo: “Si lo demanda la situación viajamos, pero cuando el directivo no está alguien queda a cargo de la institución porque es una reglamentación que nosotros tenemos. Esa persona también puede atender a quien requiera de la dirección. Entonces queda alguien a cargo y todo un plantel”, comentó.

“Nosotros no tenemos el registro de ningún tipo de estupefacientes ni tampoco alcohol, inclusive hacemos campaña respecto al tabaco. No puedo entender, me gustaría que hubiera pruebas”, señaló la directora sobre las sospechas de que los alumnos consumen y beben dentro del establecimiento.

Por último, Norma Datschke le pidió a los vecinos de la institución que si hay alguna problemática se acerquen a la escuela y puedan lograr una solución en conjunto. Asimismo, dijo que lo correcto no es hacer una denuncia anónima. Además, añadió que si hubiera un problema trabajaran en un proyecto en beneficio a los alumnos.

“Me gustaría que esa persona se acerque y presente las pruebas, hay muchas formas de comprobar lo que se dice, está lastimando a muchas personas que no se merecen. Tenemos excelentes alumnos”, finalizó la directora de la escuela Provincial de Educación Técnica.

AR. LD