Ciudadanos denunciaron que los bancos les retienen sus dólares que han sido transferidos desde otras cuentas

Desde Defensa del Consumidor informaron que se incrementaron las denuncias de personas que afirman que las entidades bancarias no quieren entregarles sus dólares provenientes de transferencias interbancarias, amenazándoles con cerrar sus cuentas y obligándolos a retransferir de regreso ese monto porque afirman “no tener ese dinero”.

Alejandro Garzón Maceda. Radio Libertad

El presidente de Defensa del Consumidor, Alejandro Garzón Maceda informó que han recibido diversas denuncias sobre usuarios de cuentas corrientes o de ahorros que afirman que el banco les retiene sus dólares.

Explicó que cuando las cajas de ahorro han recibido transferencia de dólares, de otra entidad bancaria, el sistema no les permite retirar sus billetes porque les dicen que “no son billetes propios y que deben hacer la transferencia de retorno y retirar del otro banco”. Según Garzón Maceda, el ciudadano tiene el derecho a retirar el dinero a esa cuenta en cualquier momento porque no incumple la Ley.

“Hoy vino un consumidor y denunció que en la entidad bancaria le dijeron que no podían entregarle los dólares y lo amenazaron con cerrar la caja de ahorro. Hay un proceso de violación de todos los derechos del consumidor. Este tiene el derecho a retirar todos los dólares y por ahora no hay ninguna norma que limite que retire los dólares que le pertenece de su caja de ahorro, aunque provengan de una transferencia interbancaria”.

“Desde la semana pasada ya tenemos cuatro denuncias. Las personas ya no compran en las cajas de cambio, sino de manera virtual en agencias autorizadas y se transfieren a una cuenta en dólares, pero no viola la ley” (…) El sistema les permite hacer todo esto a los consumidores, pero el banco ahora les impide el acceso a sus bienes. Son de ellos, no del banco”.

Hizo un llamado a la población para denunciar estos hechos en las oficinas de Defensa del Consumidor.