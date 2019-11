CataratasDay2019: el domingo 10 la Ruta del Diseño Misionero presentará la nueva colección inspirada en la Selva

Será en el hotel Meliá Iguazú Spa & Resort y contará con las nuevas creaciones de los diseñadores de la tierra colorada, inspirados en la majestuosidad de la Selva Misionera. Este año el jurado estará integrado por la consagrada diseñadora de alta costura, Verónica De La Canal.

El ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa contó que este domingo 10 de noviembre en el marco del #CataratasDay2019 que se celebra desde hace 8 años el 11 de noviembre – fecha en que las Cataratas del Iguazú se consagraron como Maravilla Natural del Mundo – se realizará el desfile de la Ruta del Diseño Misionero.

“Esto no es algo que se arma para un desfile. Es la Ruta del Diseño, en la que venimos trabajando con preselecciones que se hicieron en Posadas, Oberá y Puerto Rico, en la que se eligieron 10 diseñadores que van a competir el domingo 10 para consagrarse Embajador del Diseño Misionero”, dijo.

A ello agregó que se trata de un espacio que antes no tenían los diseñadores misioneros, en la pasarela del #CataratasDay que es los potencia y llena de orgullo. “Esto también nos marca que podemos ser tendencia a nivel nacional e internacional en el mundo de la moda con diseños propios”, dijo.

En cuanto a las Cataratas del Iguazú como destino turístico, Arrúa consideró que la consagración del mismo como Maravilla Natural del Mundo lo posicionó como referencia a nivel internacional y en todo el mundo. “La distinción de New 7 Wonders nos puso en la vidriera internacional y estamos trabajando para que día a día el destino crezca y generar más trabajo para los misioneros. La selva es partner de las Cataratas y serán parte de los atractivos de este desfile con diseños basados en las bellezas naturales de la provincia”.



Se celebrará también la consagración de Selva Misionera como Maravilla Natural Argentina

Fabio Zapelli, subsecretario de Ecoturismo de Misiones, destacó que este 11 de noviembre se cumplen 8 años de la designación de las Cataratas del Iguazú como una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo, y la reciente consagración de la Selva Misionera como Maravilla Natural Argentina. “Se conjugan dos fuerzas que van a hacer sinergia para posicionar a Misiones fuertemente en el mercado internacional. La organización mundial New 7 Wonder anunció en la Feria Internacional de Turismo la creación de una plataforma global que se llama www.7mar.com.ar que va a colocar en un lugar de privilegio en una plataforma conectada a la de New 7 Wonder, cuestión que sumará a la Selva a su stand”, explicó el funcionario.

Se trata de una plataforma que se presenta en las ferias de turismo más importantes del mundo, donde la Selva Misionera tendrá su espacio.

Producción 100% misionera

Karina González, coordinadora del desfile que abrirá las actividades por el #CataratasDay2019 contó con orgullo que se trata del cuarto año en que realizan una producción “100% misionera”.

“Se trata de una conquista y un espacio para toda la industria del diseño misionero. La Ruta del Diseño fue seleccionando diseñadores en cada edición que se realizó en Puerto Rico, Posadas y Oberá. Tuvimos 16 de los cuales por ruta quedaron 3. Serán entonces 9 que se presentarán para la selección del Embajador del Diseño Misionero. Cada uno se inspiró en un destino turístico de Misiones y armó una cápsula de 4 creaciones, después se realizará la presentación de un diseño destaque que lo van a presentar nuestro jurado Leo Coronel, Ángel Olivera y Carla Bria. También tenemos diseño infantil y como invitada especial Ángeles Rociani y Huellas Vivas, marca que se está imponiendo con diseños de flora y fauna de Misiones”.

En tanto María Eugenia Lutz, actual Embajadora del Diseño Misionero, dijo que junto a sus colegas tuvieron un arduo trabajo para la selección debido al gran talento de los diseñadores misioneros. “La Ruta del Diseño es una tarea excelente organizada desde el Spacio Mujer que nos da muchas oportunidades como misioneros. Este año tuve la oportunidad de participar en la FIT con mi colega Alejandro Uset y mostramos la moda de la provincia en una pasarela tan importante en Buenos Aires con diseñadores consagrados. Tuvimos éxito y este es un proyecto maravilloso para nosotros”, destacó.

El desfile será a las 17 horas del domingo 10 de noviembre en el Meliá Iguazú Spa & Resort .

Los primeros frutos de la Incubadora del Diseño

Alejandro Uset, diseñador, licenciado en marketing y director de la Incubadora de Diseño de la Provincia, contó sobre la importancia del proyecto para potenciar a los profesionales del rubro en Misiones y proyectarlos al mundo.

Recordó que desde que comenzaron a trabajar detectaron falencias en lo referido al diseño y al desarrollo de la marca, por la carencia de un mercado afianzado de moda, diseño e industria textil. “Una de las metas de este año fue profesionalizar la moda con la generación de la Incubadora de Diseño, creando el primer banco de datos sobre los profesionales que existen en Misiones. Se trabaja bajo 3 ejes, la producción, el modeling y producción de moda, y con los diseñadores”.

En cuanto a lo que se verá el domingo en el Hotel Melía, adelantó que tras haber sumado experiencia en Buenos Aires junto a María Eugenia Lutz, compartieron con la diseñadora Verónica de la Canal y Susana Clur (Directora de Comunicación y Marketing de Tiffany y Unión Pacific, ambas confirmaron su presentación el próximo domingo en el desfile que se realizará en el Hotel Meliá.

Asimismo, sostuvo que el diseño misionero llamó la atención en Buenos Aires y que lo que se verá será un espectáculo de moda al atardecer con el esplendor de las Cataratas de fondo.

GS