«Se viene un gobierno que va a priorizar el crecimiento, en un contexto durísimo», aseguró Maurice Closs y apoyó medidas para mejorar la situación de las Pymes

El senador y ex gobernador de Misiones Maurice Closs, analizó el momento político del país, a una semana de los comicios que definieron en primera vuelta a Alberto Fernández como el próximo presidente de la Nación. También planteó la necesidad de una reforma tributaria diferenciada por regiones, y focalizada especialmente en las Pymes.

Maurice Closs, senador nacional – Radio Libertad

El legislador nacional reiteró que, en su opinión, las elecciones PASO “eran extemporáneas, caras y un error constitucional porque anticipaban un resultado electoral, mucho tiempo antes de la transición. Entonces los grandes problemas e inestabilidades en la economía, ya los produjo el escenario post Paso, esa semana posterior al 11 de agosto, fue la semana dura para el país”.

Transición valorable

Closs resaltó que una vez electo Alberto en primera vuelta, se debe rescatar que tanto Macri como Fernández, tuvieron acertadas intervenciones, han pautado un encuentro y también políticas interesantes para que al cabo de una semana, con todos los problemas que tiene la economía. “Como endeudamiento terrible, cepo cambiario, emisión monetaria, problemas de déficit, la semana culminó en términos de política y economía, por lo menos ordenada y con una transición madura.”

En cuanto al Cepo cambiario endurecido luego de las elecciones, el ex mandatario misionero consideró que “si Macri hubiera sido ya derrotado en las PASO y no tenía otra alternativa, el mismo hubiera puesto el cepo el 12 de agosto, pero no lo puso porque ideológicamente no está de acuerdo, y porque creía que podía forzar un ballotaje”.

Luego explicó la importancia de estas restricciones cambiarias contando que “el cepo es para que los dólares se utilicen exclusivamente para arbitrar entre lo que se importa y se exporta. Ahora si vos querés comprar dólares para ahorro o inversiones no hay. De esa forma el nivel de reserva que tiene la Argentina empieza a estar en equilibrio, puesto que los dólares que se necesitan para traer las importaciones, son bastante parecidos a los que genera el país con sus exportaciones”.

Para Closs durante el próximo gobierno, Argentina probablemente deba experimentar alguna suerte de tipo de cambio desdoblado o cepo, pero lo que importante es que el cepo no vuelva a ser como antes, donde el valor del dólar estaba sumamente retrasado con respecto al valor del mercado o blue.

También dijo que se “viene un tiempo durísimo, donde no hay que tener expectativas de que las cosas mejoren rápido. Pero si creo que viene un gobierno que va a priorizar el crecimiento, se va a sentar frente a los acreedores a decirles que nos dejen poner en marcha a la economía por uno o dos años y luego con el resultado de ese trabajo, se irá viendo cómo hacemos las cosas (pago de deuda). O sea se viene una mirada más al bolsillo de los argentinos, que a las grandes cuentas de rentabilidades de las empresas energéticas o los bancos y de los que han hecho mucha plata en estos años».

Closs expresó la necesidad de una reforma tributaria con acento especial en las Pymes

Explicó que el actual presidente Macri impulsó una reforma tributaria que él (closs) votó en disidencia, y que desde el oficialismo habían prometido revisar, donde le bajo los impuestos a las grandes empresas y se lo subió a las Pymes. “Una cosa insólita, porque a las grandes que pagaban 22% de aportes patronales, les bajó a 19% y a las Pymes que pagaban 17%, les subió a 19%, es decir confluyeron en el 19% y se beneficiaron las grandes compañías, eso es una locura, y hay que volver a hacer una política fiscal que beneficie a las Pymes. Producir no debe ser un castigo. No puede ser un castigo generar actividad económica. En todo caso que se aumente un poco la alícuota de impuestos a las ganancias o a los bienes personales, pero que el consumo no esté tan gravado”. El senador opinó que igualmente no hay reforma fiscal que sea viable si se funde al Estado, quitándole sus ingresos que son los impuestos y a su vez se le deja la misma pesada carga de gastos que tiene.

Afirmó que según ya lo viene planteando, la reforma debería ser diferenciada por regiones, “es el modelo de Cavallo (ex ministro de economía), que en eso tuvo un modelo interesante, básicamente lo que tiene que ver con el empleo. El impuesto al trabajo debe ser distinto dependiendo de la zona del país”. También agregó que para favorecer la economía en blanco, se debería poder tomar impuestos a cuenta de otros. “Por ejemplo los aportes patronales a cuenta de IVA es una hermosa solución, porque entonces vos facturas, sabiendo que de lo que facturas, una parte va a tu contribución patronal o lo que fuera”.

Relación entre Brasil y Argentina

Luego de los dichos agresivo del presidente Bolsonaro sobre Alberto Fernández y la Argentina, Closs criticó que el Estado argentino no haya respondido. “Nuestra Cancillería no dijo nada, cuando tenía que haberlo hecho. El que respondió, pero a título personal fue el canciller Faurié. No es extraño lo que viene de Bolsonaro, que es una persona que no entiende del Estado ni de la política, y que además hs sido un irrespetuoso toda su vida. Lo raro es que esto se da en Brasil, que suele tener una de las Cancillerías que tiene su política exterior más sabia y coherente a lo largo de la historia. Pero esa cancillería no puede con Bolsonaro que se va de boca. Lo que no se entiende es como Argentina con su canciller, pero como canciller, no como persona, o incluso su Presidente con respeto no les dicen: señores acá tenernos que respetar al próximo Presidente, porque inexorablemente es el que va a representar a la Argentina en los próximos cuatro años. Entonces lo que hace el Canciller de por lo menos no poner una nota, defender como Estado a su Presidente es muy lamentable. Cuando sale Bolsonaro a decir la palabra represalia, está claro que represalia es una acción que responde a agresión, y nosotros los argentinos no agredimos a nadie eligiendo a Alberto Fernández”.

Relación de Misiones con el futuro gobierno nacional

Por último, el senador resaltó la cercanía del gobernador electo de Misiones, Oscar Herrera Ahuad con Alberto Fernández. Dijo que “el mejor representante que puede tener una provincia es su gobernador, y en eso no tengo ninguna duda que Herrera Ahuad que va a compartir el gobierno con el presidente Alberto, lo va a llevar muy bien, es fundamental esa buena relación, y que esa relación se vea y sea interpretada por las primeras, segundas y terceras líneas del gobierno nacional, que vean que la representación de Misiones en cabeza del gobernador es respetada y tiene afecto por el presidente de la república. La injusta coparticipación que tiene la provincia de Misiones, se resuelve en este tiempo con políticas concretas indirectas, por ejemplo, consiguiendo que los fondos del Norte Grande dejen de estar en el conurbano bonaerense y vuelvan al norte y a Misiones para hacer rutas, escuelas, hospitales, yo tengo mucha confianza en que la diplomacia provincial en cabeza del gobernador, le va a traer buenos resultados a Misiones” finalizó.