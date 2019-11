Este lunes llegará a la Justicia la pelea por la concesión de la nueva terminal de ómnibus de Eldorado

Julio Horianski, uno de los oferentes que no consiguió quedarse con la explotación, adelantó que denunciará a la municipalidad, a quien acusó de direccionar la selección hacia German Tiemsmann. “Forma parte del alto grado de desmanejo existente en la municipalidad”, se quejó el empresario. En tanto Jorge López, a cargo del ejecutivo municipal, señaló que administrativamente la adjudicación está resuelta, salvo que algún juez ordene lo contrario.

La concesión de la nueva terminal de ómnibus de Eldorado tendrá desde este lunes una batalla judicial cuando Julio Horianski, uno de los empresarios que se presentó al llamado a licitación de la municipalidad, pida a la justicia que se declare nulo todo el proceso y que se convoque nuevamente a una licitación.

El empresario denunció públicamente que la adjudicación, que recayó en Germán Tiemsmann, quien actualmente lleva adelante la concesión de lo que será la antigua terminal, fue direccionada. “Forma parte del alto grado de desmanejo existente en la municipalidad”, se quejó Horianski en una entrevista radial.

“Todavía sigo sin entender, con los documentos que hemos presentado nos vamos a la justicia, el lunes a primera hora haremos la presentación. Desde el primer momento está mal hecha la licitación y ni hablar de la adjudicación. Es extraño como lo resuelven todo, había que reunir ciertas condiciones para ser oferentes, hay empresas no podían ni presentarse por el pliego de condiciones”, explicó Horianski.

El empresario se quejó además del abogado de la municipalidad. “Esto está muy claro. No pueden ser que desconozcan las presentaciones, además en el pliego hay gente que no tuvo tiempo de leerlo y el abogado de la municipalidad dice que no son pruebas suficientes. Hay cosas que verdaderamente no se entienden” expresó.

En tanto el director de Asuntos Jurídicos de la municipalidad de Eldorado, Carlos Kozic, explicó Tiemesmann reunía todos los requisitos técnicos que se solicitaba el pliego y que su propuesta fue completa.

“Llevó tiempo tomar la decisión porque no se quiso dejar de evaluar todas las propuestas ya que es un hecho transcendental para Eldorado. Buscamos que el proceso sea absolutamente transparente y como tuvimos muchas impugnaciones, incluso algunas dirigidas hacia el propio Concejo Deliberante, se hizo una evaluación meticulosa de cada uno de los planteos. El acta que es extensa analiza los puntos cumplidos e incumplidos y establece la recomendación al ejecutivo porque en definitiva es él quien decida”, indicó el funcionario.

Resuelto

En tanto el intendente a cargo del ejecutivo municipal de Eldorado, Jorge López, señaló a Misiones Online que administrativamente la adjudicación ya está resuelta y que siguen corriendo los plazos establecidos para que en diciembre comience a funcionar la nueva terminal. “Nosotros no hemos recibido ninguna queja ni tampoco alguna orden de un juez para detener el procedimiento. Si Horianski decide ir a la justicia, la justicia tendrá que resolver, pero la licitación ya está cerrada”, insistió.